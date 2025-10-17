Fratelli d’Italia primo partito a Settingiano: Iuliano ringrazia Ferro, Montuoro e Formica

Fratelli d’Italia si conferma prima forza politica nella città di Settingiano con il 30% dei consensi, ben 453 voti su 1.524 voti di lista. “Un risultato – commenta il coordinatore cittadino Vincenzo Iuliano – che testimonia la crescita continua di Fratelli d’Italia nella Città di Settingiano, frutto del lavoro portato avanti in questi ultimi anni e mirato alla costruzione di una forte identità politica locale”.

“Un pensiero di riconoscenza il coordinatore cittadino FDI lo rivolge al Coordinatore Regionale del Partito Fratelli d’Italia On. Wanda Ferro che, così come in ogni altra utile occasione, ha fatto sentire anche questa volta la sua personale vicinanza nei confronti della comunità settingianese che, oltre ad aver corrisposto il proprio gradimento con un consenso generale così evidente, ha tributato al Sottosegretario di Stato ben 242 preferenze personali”, si legge ancora nella nota.

“Un ulteriore speciale ringraziamento Vincenzo Iuliano lo rivolge all’On. Antonio Montuoro, già Consigliere Regionale nella passata consiliatura e splendente espressione politica del nostro territorio e non solo, capace di condurre una campagna elettorale intensa e appassionata che lo ha portato a raggiungere lo straordinario risultato di 11.920 preferenze personali nell’ambito del proprio collegio elettorale di riferimento e rendendolo vero e proprio recordman dei tempi moderni con 369 preferenze personali nell’ambito delle tre diverse sezioni elettorali della città di Settingiano, nella consapevolezza che un tale strepitoso risultato altro non è che un tributo della popolazione settingianese nei suoi riguardi per essersi posto costantemente a disposizione dinanzi a ogni sua esigenza nel corso degli ultimi quattro anni”, prosegue il coordinatore cittadino Vincenzo Iuliano.

Prima di concludere, il coordinatore Iuliano esprime un plauso nei confronti del proprio Sindaco Antonello Formica “per aver saputo organizzare un importante lavoro politico elettorale che, in perfetto accordo con l’On. Antonio Montuoro e in perfetta sinergia con i propri colleghi amministratori e con i concittadini settingianesi appartenenti alla stessa linea politica, ha portato avanti e ben supportato l’eccezionale accoppiata Ferro-Montuoro”.

Non c’è dubbio che tali primati elettorali conquistati sul territorio anche in occasione delle elezioni regionali, così come già successo nelle scorse elezioni europee del 2024 e in quelle politiche del 2022, rendono orgoglioso il coordinatore cittadino FDI nonché Consigliere Comunale Vincenzo Iuliano.