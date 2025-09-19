Catanzaro, aggressione a operatore di verifica a bordo di un autobus AMC: Filt-CGIL esprime solidarietà

La Filt-CGIL Area Vasta CZ-KR-VV “esprime la più profonda solidarietà e vicinanza al collega che, durante un controllo a bordo di un autobus AMC, è stato vittima di una grave aggressione da parte di un viaggiatore al momento della richiesta del titolo di viaggio”.

“Si tratta di un episodio gravissimo che si inserisce in un quadro di crescenti tentativi di aggressione ai danni del personale di AMC Spa, registrati con frequenza negli ultimi mesi.

La Filt-CGIL augura una pronta guarigione al collega e rivolge un appello all’azienda, alle forze dell’ordine e alle istituzioni affinché si attivino con azioni concrete e coordinate per garantire la sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico e il rispetto del loro ruolo”.