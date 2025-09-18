Capellupo: “Catanzaro ricordi assenza Occhiuto ad ogni Consiglio comunale sulla sanità”

“Le polemiche di queste ore sulla assenza del candidato presidente Tridico ad un dibattito sul secondo pronto soccorso non possono cancellare tutte le assenze di Occhiuto, da Presidente della Regione e Commissario alla sanità, ai Consigli comunali del Capoluogo di Regione dedicati alla sanità. Occhiuto ha sempre snobbato la sede istituzionale deputata al confronto e contemporaneamente firmava decreti per distruggere la sanità a Catanzaro.

Rinfresco la memoria:

Gennaio 2023. Occhiuto assente alla discussione sulla facoltà di medicina a Catanzaro e sul suo voto favorevole nel Coruc per la nascita della facoltà di medicina a Cosenza.

Luglio 2024. Occhiuto assente alla discussione con lavoratori e sindacati sul S.Anna Hospital e la cardiochirurgia a Catanzaro in cui il Consiglio comunale chiedeva di bloccare la revoca dell’accreditamento della struttura.

Giugno 2025. Occhiuto assente alla discussione sul nuovo ospedale di Catanzaro, sulle risorse da lui spostate ad altri presidi e sul sistema sanitario del Capoluogo saccheggiato. In quella occasione fu dato, anche, ordine agli uomini catanzaresi di Occhiuto di non presentarsi e fare saltare la seduta del Consiglio comunale.

Catanzaresi sveglia, basta farsi prendere in giro da Occhiuto e dai suoi amici!”.

Così il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.