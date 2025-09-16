Il primo giorno di scuola all’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia Terme. La mano tesa degli alunni più grandi ai nuovi iscritti delle prime classi

Una calorosa cerimonia di accoglienza è stata organizzata questa mattina per gli alunni delle prime classi dell’Istituto Comprensivo Perri – Pitagora – Don Milani guidato dal dirigente Giuseppe De Vita. Un primo giorno di scuola scandito dalle note musicali di diversi brani eseguiti dai docenti di Educazione musicale che nei vari plessi dell’istituto hanno accolto i nuovi alunni accompagnati dai genitori. La cerimonia di accoglienza ha coinvolto i plessi di San Teodoro, Platania, Barbuto e Pitagora.

L’evento ha visto la partecipazione di tanti bambini e delle loro famiglie a cui si è voluto rivolgere un saluto di benvenuto in particolare alle prime classi di ogni ordine e grado.

Il dirigente scolastico ha aperto la giornata con un discorso che ha sottolineato l’importanza del percorso formativo e umano che attende gli studenti. “Il primo giorno di scuola è un nuovo inizio, un momento di gioia e di attesa. Siamo felici di riabbracciare i nostri alunni e di accogliere le nuove ‘matricole’ in quella che da oggi è anche la loro grande famiglia scolastica”, ha dichiarato il Professore De Vita che guida l’istituto più numeroso di tutta Lamezia Terme con ben 1.700 alunni.

Il primo giorno di scuola del Perri-Pitagora-Don Milani è iniziato di buon mattino a Platania dove è stato inaugurato il nuovo plesso alla presenza del sindaco del centro montano dell’hinterland Davide Esposito e dello stesso dirigente De Vita; a benedire i locali il parroco di Platania Don Giuseppe D’Apa. Ad allietare la cerimonia inaugurale gli intermezzi musicali eseguiti dai docenti di strumento dell’istituto comprensivo.

L’accoglienza di quest’oggi in tutti i plessi dell’istituto ha voluto dare l’immagine forte di “mani che tendono altre mani” nel segno dell’amicizia e della condivisione. Un passaggio di testimone dagli alunni che già frequentano la scuola ai nuovi arrivati per creare un ambiente sereno e rassicurante, specialmente per i bambini più piccoli e per chi affronta per la prima volta l’esperienza scolastica.

L’istituto, che comprende diversi plessi tra scuola dell’infanzia, primaria e la secondaria di primo grado, si conferma un punto di riferimento per il territorio. Le lezioni sono iniziate regolarmente, con l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti un anno scolastico ricco di crescita e soddisfazioni. “L’accoglienza di oggi – ha commentato il dirigente – è stato il naturale prosieguo dell’incontro tra team docenti, alunni e genitori che si è tenuto in auditorium l’11 settembre scorso.

Una proficua occasione di confronto perché la scuola è una realtà sempre aperta al contesto socio-culturale di riferimento e opera e collabora costantemente in sinergia con la realtà territoriale in cui è inserita”.