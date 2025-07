Catanzaro, c’è tempo fino al 31 luglio per le domande per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport “S. Gallo” (PalaCorvo) per la stagione 2025/2026

Il Comune di Catanzaro, attraverso il Settore Pubblica Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, informa che scade il 31 luglio 2025 l’avviso pubblico per l’assegnazione in uso temporaneo e occasionale del Palazzetto dello Sport “S. Gallo” – sito in località Corvo e conosciuto come PalaCorvo – per la stagione sportiva 2025/2026.

L’iniziativa è rivolta ad associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche, federazioni e discipline sportive riconosciute da CONI e CIP, enti scolastici, enti di promozione sportiva e gruppi informali di cittadini, interessati a svolgere attività agonistiche e non agonistiche, comprese attività amatoriali, ricreative e formative di pubblico interesse.

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 31 luglio 2025, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it oppure consegnate a mano presso l’Archivio Generale del Comune in via Jannoni, 68.

Il Comune, anche per la s.s. 2025/2026, intende così valorizzare l’impianto sportivo del quartiere Corvo, promuovendo lo sport come strumento di inclusione sociale, benessere psicofisico e crescita formativa.

E’ possibile consultare l’avviso pubblico sul sito del Comune di Catanzaro o su Albo Pretorio al seguente link: https://albo.comunecatanzaro.it/albopa/alboonline/avvioalbo.jsf. Cliccare successivamente su Avvisi Pubblici e selezionare il documento che interessa.