Barberio: “Schermi a Santa Maria, un grande successo di partecipazione e comunità”

“Il grande successo delle serate di Schermi dedicate al cinema all’aperto, con la tappa di ieri nel quartiere Santa Maria, conferma quanto sia importante portare cultura e aggregazione direttamente nei luoghi in cui vivono i cittadini. Le proiezioni, accompagnate da un’atmosfera di condivisione e partecipazione, hanno restituito vitalità a uno spazio urbano troppo spesso trascurato, trasformandolo in un punto di incontro per famiglie, giovani e anziani”. Lo dichiara il consigliere comunale Antonio Barberio, che esprime soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto dall’iniziativa promossa nell’ambito degli eventi estivi cittadini.

“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto, dalle associazioni locali ai tecnici, fino ai cittadini che hanno partecipato con entusiasmo. Santa Maria ha dimostrato ancora una volta di essere un quartiere vivo, ricco di energia e desideroso di momenti di socialità. Questo tipo di iniziative non solo valorizzano il territorio, ma contribuiscono anche a rafforzare il senso di appartenenza e il legame tra istituzioni e comunità. Continuerò a impegnarmi – conclude Barberio – per far sì che eventi come questo possano moltiplicarsi e diventare appuntamenti stabili all’interno della programmazione culturale della città”.