Catanzaro, domani al via il festival daMargherita: talk con Mons. Antonio Staglianò e il cinema sotto le stelle che si apre ai corti

Il festival daMargherita è pronto ad aprire i battenti domani, martedì 17 giugno, con la prima intensa giornata tra talk, intrattenimento e cinema sotto le stelle nel polmone verde di Villa Margherita. La rassegna, compartecipata dal Comune di Catanzaro, inizierà alle ore 18 con la presentazione del libro “Hanno parlato con Dio. Ennio Morricone e Fabrizio De Andrè. Le musiche e le parole che sono arrivate al Cielo” un appassionante dialogo tra uno scrittore laico, profondo conoscitore di musica e cinema, Sergio Dragone, e il teologo Mons. Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, un pensatore che sta rivoluzionando i linguaggi della Chiesa. Sarà quest’ultimo, in un confronto con il giornalista Marcello Barillà, a parlare dei temi più scottanti suscitati dallo studio delle opere di due artisti immortali che hanno avuto il privilegio di “parlare” con Dio: Ennio Morricone con le sue inarrivabili musiche, Fabrizio De Andrè con le parole delle sue immense canzoni. Il loro rapporto con Dio, il giudizio sulla Chiesa e sulla sua storia, le certezze e i dubbi, la loro visione del mondo, della giustizia, della lotta alle diseguaglianze e alle guerre che insanguinano il Pianeta: Morricone e De Andrè come non sono stati mai raccontanti.

Il pomeriggio proseguirà con i dj set di Pazz Music Bureau e Alex Tolomeo aka Dj Red, mentre alle 21.15 il programma cinematografico si aprirà al mondo dei corti con la proiezione di “Hidden Time” di Giovanni Soldi, all’esordio dietro la macchina da presa dopo aver partecipato a grandi produzioni internazionali come Ripley ed Equalizer III da assistente esecutivo e collaborato al montaggio del documentario “Franco Battiato – La voce del padrone”, vincitore del Nastro d’argento. Un cortometraggio – con protagonista Roberto Citran – dal tono poetico e visionario sul ricordo, il paradosso del tempo e la perdita dell’innocenza. Un uomo torna nel luogo della sua infanzia, dove ricorda un episodio significativo: lì, in una buca, aveva nascosto diecimila anni. Ora, nella vecchiaia, si rende conto del paradosso di quel gioco. Subito dopo il corto, la serata proseguirà con la visione di “The Holdovers” di Alexander Payne: una deliziosa e dolceamara rivincita dei perdenti, che rende omaggio agli anni Settanta, con un cast straordinario capitanato da Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph e Dominic Sessa.

Il programma del festival proseguirà fino a domenica 22 giugno con talk, concerti, proiezioni all’aperto nel cuore del centro storico. Per informazioni: https://www.comune.catanzaro.it/dal-17-al-22-giugno-il-festival-damargherita-accendera-il-polmone-verde-del-centro-storico/