Lamezia, intitolata strada a Don Cesare Scarselletti

Domani, mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 10:30, l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, in sinergia con la Commissione Consiliare Onomastica, procederà alla cerimonia di intitolazione di una strada situata tra via Michelangelo e via Federico Nicotera alla memoria di Don Cesare Scarselletti (18/04/1944 – 21/12/1997).

Un gesto semplice ma profondamente significativo, con il quale la città intende rendere omaggio a una figura amata e rispettata, che ha segnato la vita di tanti lametini con il suo ministero, la sua umanità e la sua dedizione.

Don Cesare fu sacerdote appassionato e missionario coraggioso, sempre vicino ai giovani, agli emarginati, agli ultimi. Ha svolto il suo servizio come parroco nelle frazioni di Zangarona e Fronti, è stato assistente spirituale dell’UNITALSI, missionario in Argentina, uomo del Vangelo incarnato nella concretezza della vita quotidiana.

Il 21 dicembre 1997, durante la celebrazione della Santa Messa, si accasciò sull’altare, colpito da un grave malore. Morì poco dopo, nonostante un disperato tentativo chirurgico. Una scomparsa che lasciò sgomenta l’intera comunità, che non ha mai smesso di conservare viva la sua memoria con affetto e gratitudine.

L’intitolazione di questa via vuole essere una traccia visibile e permanente del suo passaggio sulla terra lametina: un modo per riconoscere pubblicamente ciò che Don Cesare ha rappresentato per tanti. La strada che porterà il suo nome sarà segno di cammino, di presenza, di testimonianza.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, fedeli, associazioni e tutte le realtà del territorio a partecipare alla cerimonia, per condividere un momento di memoria collettiva, all’insegna della gratitudine e dell’impegno a non dimenticare chi ha saputo donarsi con generosità e amore.