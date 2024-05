Il curioso caso di Antonello Talerico: a Palazzo Campanella torna con Forza Italia, a Catanzaro sostiene il sindaco di centrosinistra Fiorita – IlDispaccio

Il consigliere regionale della Calabria Antonello Talerico aderisce a Forza Italia e lascia il Gruppo misto dell’Assemblea legislativa. L’adesione di Talarico, che era già stato in passato un iscritto a Forza Italia, é stata presentata nel corso di un’iniziativa svoltasi a Gizzeria alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale del partito, ed il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo alla Camera. “Ritorno nell’alveo – ha detto Talerico – da cui era partita la mia esperienza politica. Non ho mai fatto parte di estremismi, né di sinistra né di destra. Avevo deciso di confluire in ‘Noi moderati’, ma è stato fisiologico ritornare in un partito che mi ha dato la possibilità di essere oggi nel Consiglio regionale della Calabria”. “Il passaggio di Talerico – ha detto il presidente Occhiuto – dimostra che Forza Italia è un partito molto attrattivo in Italia e ancora di più in Calabria. Talerico si è candidato a suo tempo al Consiglio regionale nella lista di Forza Italia e aveva già manifestato in passato simpatia verso il nostro partito. che rappresenta la sua casa naturale. Continuerà a lavorare in Consiglio regionale come bene ha fatto nell’ultimo periodo”. “Siamo fieri – ha commentato Cannizzaro – dell’adesione di Talerico a Forza Italia, un partito che cresce sempre più”.

Tra i temi al centro dell’attenzione nell’incontro con i giornalisti la collocazione, da adesso in poi, dello stesso Talerico al Comune di Catanzaro, dove il neo consigliere regionale forzista e’ alleato con il sindaco di centrosinistra, Nicola Fiorita: “Questo tema – ha detto Cannizzaro – non e’ oggi all’ordine del giorno, oggi la notizia che dobbiamo evidenziare con enfasi e’ il ritorno di Talerico in modo importante con noi”. A sua volta Talerico ha specificato che “non cambiera’ assolutamente nulla, rispettero’ sia le condizioni e gli accordi presi in passato con Fiorita, sia quelli che ho intrapreso con Occhiuto. Ho sostenuto Occhiuto nella coalizione di Occhiuto e sono rimasto con Occhiuto. Ho sostenuto Fiorita e sono rimasto e rimarro’ con Fiorita”.