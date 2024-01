La critica di Mancuso al primo cittadino di Catanzaro: “Fiorita pensi a fare il sindaco e non all’autonomia. Piuttosto avvii battaglia per ottenere più vigili urbani”

“Nicola Fiorita pensi a fare il sindaco di Catanzaro, avviando per esempio una battaglia per la soluzione dei problemi concreti che interessano davvero la gente, come l’aumento dell’organico dei vigili urbani. Lasci perdere questioni come l’Autonomia differenziata o il ponte sullo Stretto, sulle quali lo vedo particolarmente critico. A meno che non abbia intenzione di candidarsi alle prossime elezioni politiche”.

É stata diretta e senza mezzi termini la critica rivolta al primo cittadino del capoluogo dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, esponente della Lega, parlando con i giornalisti a margine della “Festa regionale della Polizia locale”, svoltasi stamattina nella sede del comando della polizia municipale di Catanzaro.

“Una buona amministrazione locale – ha aggiunto il presidente Mancuso – si vede anche dalla quantità di vigili urbani presenti sul territorio in modo da dare un senso di sicurezza ai cittadini. É questo il suggerimento che mi sento di rivolgere all’amico Nicola Fiorita, che peraltro é persona che stimo e con la quale dialogo giornalmente. La gente si aspetta risposte sui problemi del territorio, come quello appunto di un aumento adeguato dell’organico dei vigili urbani. Non le interessano le battaglie su temi che non la riguardano direttamente”.