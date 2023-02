ACSoftware di Lamezia Terme riconosciuta come ambiente di lavoro di qualità dal Great Place to Work Institute

ACSoftware, solution provider calabrese operante in ambito ICT, ha recentemente ottenuto la certificazione “Great Place To Work”. Nel 2022 la certificazione è stata assegnata solo a due aziende in Calabria, rendendo ACSoftware una delle poche aziende sul territorio a essere premiata per le sue politiche nella gestione delle risorse umane.

La certificazione “Great Place To Work” è assegnata dal Great Place to Work Institute®, la società di ricerca e consulenza organizzativa (nata a San Francisco nel 1991, tra i maggiori esperti di ambienti di lavoro a livello mondiale) che ogni anno premia le migliori realtà professionali che seguono pratiche eque e trasparenti nella gestione delle risorse umane.

Giuseppe Console – HR Manager – accoglie la notizia con entusiasmo: «Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto la certificazione “Great Place To Work”. In ACSoftware valorizziamo le persone sotto diversi punti di vista: l’ascolto costante, l’attenzione ai percorsi professionali dei singoli e alle loro esigenze, la gestione del lavoro con lo smart working e l’organizzazione delle sedi tramite Activity Based Working, ovvero spazi dinamici, versatili e diversificati, atti a rispondere alle varie esigenze professionali e personali dei dipendenti. Questa certificazione conferma il nostro impegno nel creare un ambiente di lavoro positivo e gratificante per i nostri colleghi».

«È un risultato straordinario – spiega il CEO Aristide Cittadino – Questa certificazione assume un’importanza maggiore per noi, in questo periodo, visti gli articoli che stanno uscendo sui giornali sulle opportunità di lavoro che il Sud può offrire. Ciò dimostra che il nostro slogan “viaggiare per scelta e non per necessità” è un’alternativa reale. Sapere di essere una delle poche aziende calabresi ad avere questa certificazione ci rende fieri del lavoro che facciamo e dei valori che stiamo portando avanti».

La certificazione di “ambiente di lavoro di qualità” è stata rilasciata a seguito di una valutazione complessiva che supera la soglia di riferimento per la rispettiva categoria dimensionale. Il sondaggio somministrato dal Great Place to Work Institute® ai 29 dipendenti di ACSoftware ha infatti avuto risultati positivi che sfiorano il 100% in tutti gli ambiti oggetto di indagine: credibilità, rispetto, equità, orgoglio e coesione.