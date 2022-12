Lavori su illuminazione Corso Nicotera a Lamezia Terme, l’Amministrazione: “Saranno svolti per creare minor disagio possibile”

In merito all’ordinanza di regolamentazione dei parcheggi su Corso Nicotera nelle giornate che vanno dal 19 al 24 dicembre, emanata per consentire i lavori di sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione, attesa la preoccupazione dei commercianti, peraltro non formalizzata con alcuna richiesta ufficiale, il Comune di Lamezia Terme che il cronoprogramma dei lavori di svolgerà con modalità finalizzate a creare minor disagio possibile ad esercenti e clienti, occupando soltanto una porzione di parcheggi e su un solo lato della strada, per il solo tempo necessario all’intervento sulle lampade interessate, ed in orari non di punta per quanto riguardo lo “shopping” natalizio.

Comunque sia, qualora nella prima giornata di lavori si dovessero effettivamente rilevare disagi per le attività commerciali, si provvederà a rivedere lo svolgimento dei lavori.