E’ alto più di 13 metri l’albero all’uncinetto realizzato a Girifalco

Non è stato facile. Per l’altezza dell’albero, per gli imprevisti, per le condizioni meteo. Ma, insieme, anche quest’anno “Il filo che unisce” ha regalato alla comunità di Girifalco l’albero di Natale all’uncinetto. Più grande, più faticoso, più bello.

E’ stato, come l’anno scorso, un lavoro di squadra. Di una grande squadra che ha sfidato la pioggia, il vento e tanti, tantissimi ostacoli. Ma, alla fine, l’albero c’è. Ed è alto 13.5 metri, quattro metri e mezzo in più dello scorso anno.

L’albero nasce su iniziativa di Comune, Pro Loco e Avis Comunale di Girifalco su input del vicesindaco, con delega al Marketing territoriale, Alessia Burdino. Ed è stato realizzato grazie alla preziosa collaborazione di tanti volontari.

E’, il secondo anno, che viene innalzato: nel 2021 era alto 9 metri; quest’anno è alto ben 13.5 metri.

Un ringraziamento particolare per il lavoro fatto va a Pro Loco, Avis e Centro Accoglienza “L’Approdo”. Ma, grazie, soprattutto, alle tante signore che hanno cucito le mattonelle e a quelle che hanno, anche, coordinato i lavori dedicando intere giornate all’assemblamento dei pezzi.

Un ringraziamento particolare va a Luigi e Giovanni Chiodo, Roberto Viscomi per il duro e delicato lavoro di montaggio; al fabbro Olivadese, agli operai del Comune e alla ditta Rugieri. Grazie a Pepè Costantino, Giovanni Defilippo e Domenico Olivadese.