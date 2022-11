Soveria Simeri, conferita la cittadinanza onoraria alla dottoressa Rita Tulelli

Nel pomeriggio del 26 novembre nel corso del consiglio comunale, l’amministrazione comunale ha inteso conferire la cittadinanza onoraria alla dott.ssa Rita Tulelli, Presidente dell’associazione Universo Minori. Associazione attiva nel territorio di Catanzaro e nota per il suo impegno nei confronti dei bisognosi e soprattutto per l’opera meritoria presso la casa di detenzione per minori di Catanzaro. La dottoressa Tulelli non è nuova a Soveria Simeri, nel 2020 accogliendo un invito della Prima o Poi Association venne a presentare il sui libro “L’Invisibile mondo di Carlotta” nel quale si affrontava con delicatezza e visto con gli occhi di un bambino la scelta difficile dei collaboratori di giustizia. Sempre su invito della Prima o Poi è stata più volte presente in iniziative concernenti il tema della giustizia, l’ultimo in ordine di tempo nella ricorrenza della morte di Borsellino nel luglio del 2020.

Ultimamente la dottoressa Tulelli ha voluto donare un defibrillatore e si è fatta carico di organizzare un corso per il corretto utilizzo del medesimo strumento salvavita. Da non dimenticare poi il contributo in denaro elargito all’amministrazione comunale affinché fosse devoluto ai ragazzi pendolari per sgravare, per quanto possibile, le famiglie dalle spese di viaggio. La dottoressa Tulelli ha tenuto a sottolineare quanti progetti e iniziative vuole continuare a realizzare nel paese di Soveria esponendo alcune iniziative che vedranno la luce nel nuovo anno.