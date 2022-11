Via Traversa Masciari a Catanzaro, al via i lavori di pulizia e bonifica

La seconda commissione consiliare “Ambiente e Lavori Pubblici”, presieduta da Danilo Sergi, rende noto che sono iniziati i lavori di pulizia e bonifica in via Traversa Masciari.

Un intervento importante, molto atteso dai cittadini che da anni aspettavano una soluzione per una via che adesso potrà godere del decoro che merita. La commissione nelle scorse settimane ha effettuato un sopralluogo, sollecitato dal consigliere comunale Sergio Costanzo, che ha potuto constatare l’urgenza dell’intervento. “A funzionare e ad essere determinante è stata la sinergia con il dirigente all’Ambiente, Antonio Dominianni e gli assessori ai Lavori Pubblici e all’Ambiente, Raffaele Scalise e Aldo Casalinuovo, i quali fin da subito hanno dimostrato sensibilità e spirito collaborativo per far sì che le operazioni di ripulitura si svolgessero nel minor tempo possibile”, ha dichiarato Danilo Sergi.