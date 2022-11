Migranti, rimosso peschereccio da arenile nel Catanzarese: era giunto nel novembre 2021

Un peschereccio di oltre 20 metri è stato rimosso dall’arenile in località di Vodà, nel Comune di Badolato, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si è trattato – è scritto in una nota – di un’operazione particolarmente complessa a causa delle notevoli dimensioni del peschereccio e del rilevante insabbiamento subito nel corso dei mesi, che è stata portata a termine nella tarda serata anche grazie all’utilizzo di diversi mezzi cingolati. L’imbarcazione era giunta sul litorale catanzarese a novembre del 2021 con oltre 120 migranti di nazionalità siriana e afgana a bordo e, solamente alla fine del mese di luglio 2022 era stata assegnata all’Agenzia per rimozione e smaltimento. In poco più di tre mesi, è scritto nella nota, la Direzione regionale Calabria, diretta ad interim dal direttore generale Marcello Minenna, “ha gestito le complesse procedure amministrative per l’affidamento delle attività, portando rapidamente a termine la rimozione dell’imbarcazione”. L’intervento, svolto sotto la supervisione dei funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Catanzaro, consentirà di preservare il sito, oggi completamente bonificato, da ulteriori danni ambientali nonché di restituire alla località turistica di Badolato la possibilità di fruire la porzione di spiaggia in questione senza pericolo per l’incolumità pubblica.