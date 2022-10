Catanzaro, Casalinuovo: “Installati in città nuovi cestini gettacarte e per le deiezioni canine”

Una nuova fornitura di cestini in diverse strade della città per facilitare il conferimento di piccoli rifiuti e per venire incontro alle richieste dei proprietari degli amici a quattro zampe. L’assessore all’Ambiente, Aldo Casalinuovo, informa che è stata completata l’installazione da parte della Sieco di venti cestini gettacarte e dodici cestini per le deiezioni canine – in plastica e in ferro – ubicati in diversi punti scelti da nord a sud del territorio comunale.

“In considerazione delle disponibilità attuali – ha detto l’assessore – sono state privilegiate vie, piazze e aree di sosta maggiormente attraversate dai pedoni, con la volontà di rendere un servizio utile e, al contempo, garantire maggiore pulizia e decoro nelle nostre strade. Specialmente in alcuni spazi verdi, come la storica Villa Margherita, ora i proprietari dei cani potranno conferire più agevolmente le deiezioni negli appositi contenitori. Un altro piccolo passo con l’auspicio di poter aumentare la dotazione dei cestini anche in altre aree nevralgiche della città”.