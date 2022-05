Comunali Catanzaro, liste Lega e Forza Italia senza logo e nome

Saranno in campo ma senza i rispettivi simboli e nomi di partito Lega e Forza Italia, a sostegno del candidato sindaco di Catanzaro Valerio Donato, nelle elezioni amministrative del 12 giugno. Sono state presentate le liste due per la Lega “Prima l’Italia” e “Alleanza per Catanzaro” e una del partito di Berlusconi “Catanzaro Azzurra”. Nel capoluogo calabrese il centrodestra che ha governato per 20 degli ultimi 25 anni con l’uscente Sergio Abramo (salvo un intermezzo con la sindacatura dell’ex deputato socialista Rosario Olivo) la coalizione si presenta frammentata con azzurri e leghisti che sostengono Donato, docente universitario che dopo decenni di militanza ha lasciato il Pd da poche settimane. Abramo, gia’ esponente di Forza Italia da tempo approdato nella formazione di Luigi Brugnaro e Giovanni Toti, sosterra’ infatti la parlamentare di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, candidata sindaco al fotofinish, sostenuta solo dalla lista “Giorgia Meloni Fratelli d’Italia” che propone il proprio simbolo di partito e che vede all’interno candidati vicini allo stesso primo cittadino uscente.