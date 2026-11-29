Un tappo che saluta la sua raffinata bottiglia, un perlage fitto che sale piano nel calice e poi la freschezza: netta, vivace, ariosa, come l’aria dei rilievi da cui arriva. È l’esordio di Bouvó, il primo spumante Metodo Classico firmato Magna Graecia Vini, che porta in bottiglia uno dei volti più antichi e meno raccontati della viticoltura calabrese: il Pecorello.

La novità risiede tutta in questa scelta: il Pecorello, vitigno autoctono a bacca bianca legato soprattutto al territorio cosentino, che per tradizione è stato spesso un semplice comprimario, chiamato a completare i tagli di vini più celebri.

Fortunatamente, da qualche anno a questa parte la Calabria lo sta riscoprendo da solo, in versione monovitigno. E proprio per la sua specificità e bontà, Magna Graecia affida un ruolo da protagonista assoluto al Bouvó: un Pecorello al cento per cento, senza altre uve a fargli da stampella.

Peraltro, non essendo un vitigno aromatico, per valorizzare e far apprezzare le sue uve non sono necessari effetti speciali, visto che solo riesce a concedere generosi richiami di fiori bianchi, un’acidità vivace e una sapidità che invita al secondo sorso.

Le uve nascono nei vigneti di Spezzano della Sila e di Frascineto, il borgo dalle radici arbëreshë affacciato sul versante calabrese del Pollino. Qui i terreni, le brezze che salgono dal mare e scendono dai monti e le forti escursioni termiche fra il giorno e la notte consegnano alla vendemmia acidità e mineralità: quella che il produttore chiama verticalità, una tensione gustativa che sale dritta e dà al vino slancio, brio e longevità.

«È stata la natura a consigliarci questo prodotto», racconta l’ingegnere Vincenzo Granata, titolare della nota realtà vitivinicola calabrese: solo questi luoghi, infatti, hanno permesso all’azienda di realizzare per la prima volta un Metodo Classico da monovitigno. Il percorso in cantina è essenziale quanto il carattere che si è voluto preservare: Bouvó è un Calabria IGP della vendemmia 2024, spumantizzato con il metodo classico, cioè con la seconda fermentazione in bottiglia, e rimasto dodici mesi sui lieviti. Ma la scelta più coraggiosa è stata messa in campo proprio alla fine del percorso di costruzione: un Dosaggio Zero e nessun sciroppo zuccherino aggiunto prima della chiusura.

Niente trucco, dunque, solo il frutto, la montagna e la mano di chi ha saputo aspettare.

Perché dietro questa bottiglia c’è la pazienza e la ricerca di Granata, che ha lasciato maturare l’idea per 18 lunghi anni, fino al momento giusto, senza forzarla e senza inseguire il mercato.

Ne è venuto fuori un Metodo Classico che porta il segno di un lavoro condotto con cura e secondo i tempi della natura: «Noi abbiamo tutta la filiera di proprietà, a partire dalle uve. Bisogna capire come allevare la pianta e individuare il momento giusto. Ma questo lo si può fare una volta all’anno. L’errore commesso quest’anno puoi correggerlo soltanto l’anno successivo», spiega Granata.

E nel racconto di chi segue ogni passaggio, dalla vigna alla bottiglia, c’è tutto il fascino di un mestiere che non ammette scorciatoie.

Anche il carattere finale è frutto di quella visione. «Abbiamo voluto ancora una volta dare importanza al frutto e al territorio», sottolinea il produttore, convinto che le terre alte della Calabria possano dare vini di grande freschezza e di lunga vita: «Il terreno e l’escursione termica ci consentono di realizzare vini con una freschezza importante, una longevità incredibile e, nello stesso tempo, un’armonia di gusto».

Bouvó racconta così una Calabria del vino meno scontata, non solo di costa e clima mediterraneo, ma di montagne, altitudini e potenziale di invecchiamento.

Oggi a questa storia si aggiunge una pagina nuova, effervescente. Tutto come sull’etichetta, con quella frase che riassume tutto: «La bollicina che nasce sui rilievi dei due parchi nazionali Sila e Pollino». Dentro, la freschezza della montagna incontra il calore del Sud, la tradizione di un vitigno antico incontra la voglia di sperimentare, e un territorio intero diventa identità da brindare.

«Nell’enologia classica non basta pensare un prodotto e realizzarlo: c’è un’altra variante che incide tantissimo, ed è il tempo. Prima bisogna capirne l’evoluzione, comprendere dove è stato possibile eccedere e dove, invece, è necessario modificare i parametri produttivi. Magna Graecia risiede tra questi due giganti, i parchi nazionali della Sila e del Pollino, con la possibilità di realizzare vini freschi, di grande mineralità, che nello stesso tempo racchiudono tutto il calore del Sud. Siamo riusciti a intrappolare la vera essenza della montagna.»

Bouvó è anche l’anima dell’azienda condensata in un calice.

Il nome Magna Graecia richiama i coloni greci che portarono la vite in Calabria, e a Sibari si può ancora vedere un antico enodotto costruito da loro.

Da quattro generazioni la famiglia Granata lavora la terra di Spezzano della Sila, dove il capostipite impiantò lo storico vigneto Gaudio, da cui prende il nome una delle linee, accanto a Baronè, VI Secolo, Zephiros e Passito.

Tra Sila e Pollino l’azienda coltiva vitigni autoctoni e internazionali, dal Magliocco Dolce al Pecorello, dalla Guarnaccia allo Chardonnay e al Merlot.

«Oggi finalmente ci siamo riusciti», dice Granata, con la soddisfazione di chi ha vissuto questa avventura come un’esperienza di ricerca e applicazione da portare al successo.