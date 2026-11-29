Dodici i punti all’ordine del giorno, con ampio spazio dedicato ai provvedimenti di bilancio e ai rendiconti, in vista delle scadenze di fine anno. L’Aula esaminerà il bilancio consolidato 2025 della Regione Calabria e i rendiconti dello stesso esercizio di ARPACAL, Ente Parco naturale regionale delle Serre, ATERP Calabria, ARCEA e Azienda Calabria Verde.

Sul versante della programmazione, è previsto l’esame dell’aggiornamento del quadro degli interventi del POC 2021–2027 finanziabili con le risorse del Fondo di rotazione, da programmare attraverso un atto aggiuntivo all’Accordo per la coesione della Regione Calabria.

Tra gli altri temi figurano l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, con il relativo Rapporto ambientale e le procedure di Valutazione ambientale strategica, e la proposta di modifica della normativa sui servizi di trasporto pubblico locale.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a discutere le disposizioni per la diffusione delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e le modifiche alla disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta.

Completa l’ordine del giorno la proposta di modifica della deliberazione relativa al referendum consultivo obbligatorio sulla variazione dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia.