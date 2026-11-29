Una Calabria protagonista, partecipe e ricca di entusiasmo. Si è conclusa a Roma la tre giorni dell’Assemblea nazionale di Noi Moderati, che ha registrato una significativa partecipazione della delegazione calabrese, tra le più numerose a livello nazionale, con rappresentanti provenienti da tutte e cinque le province della regione.

Una presenza qualificata, guidata dal Vicepresidente vicario nazionale e Coordinatore regionale On. Pino Galati, dai consiglieri regionali Riccardo Rosa e Vito Pitaro, dalla responsabile regionale del Movimento Donne Lea Concolino e dal coordinatore regionale del Movimento Giovani Domenico Funari.

Numerosi e significativi sono stati gli interventi del gruppo dirigente calabrese, dei rappresentanti territoriali, delle donne e dei giovani, che hanno contribuito al dibattito nazionale portando all’attenzione le istanze, le esigenze e le prospettive di sviluppo della Calabria e dell’intero Mezzogiorno.

«La straordinaria partecipazione degli amici calabresi – afferma l’On. Pino Galati – testimonia quanto sia ancora forte la volontà di credere nella buona politica, nella partecipazione e nell’impegno al servizio delle comunità. Una politica che sappia ascoltare, interpretare i bisogni dei territori e trasformarli in proposte concrete, attraverso una visione di lungo periodo».

Il Mezzogiorno, le opportunità di crescita economica e occupazionale, il protagonismo delle nuove generazioni, la valorizzazione del capitale umano e il rafforzamento della coesione territoriale rappresentano alcune delle priorità sulle quali Noi Moderati Calabria intende sviluppare la propria azione politica nei prossimi mesi.

«Vogliamo un Sud che non sia più raccontato soltanto attraverso le sue criticità, ma che sappia esprimere le proprie potenzialità, valorizzare le proprie eccellenze e contribuire da protagonista alla crescita dell’intero sistema Paese. La Calabria ha bisogno di una politica capace di guardare oltre le emergenze, costruendo opportunità e prospettive per le future generazioni.

Nei prossimi mesi – prosegue Galati – saremo ancora più presenti nei territori, per raccontare la nostra proposta politica, confrontarci con i cittadini, con il mondo produttivo, con le professioni e con le realtà associative, illustrando le ragioni e i contenuti della prospettiva di governo del centrodestra per il futuro del nostro Paese. Noi Moderati intende contribuire a questo percorso con la propria identità, la propria cultura politica e la propria capacità propositiva».

L’Assemblea nazionale rappresenta, dunque, un nuovo punto di partenza per il gruppo dirigente calabrese, chiamato a consolidare il radicamento territoriale, ampliare gli spazi di partecipazione e valorizzare il contributo delle donne e dei giovani.

«Un ringraziamento particolare – conclude Galati – va a tutti gli amici delle cinque province calabresi che hanno voluto essere presenti a Roma, dimostrando passione, senso di appartenenza e spirito di squadra. È da questa energia, da questa partecipazione e dalla condivisione di una visione comune che intendiamo proseguire il nostro lavoro per la Calabria, per il Mezzogiorno e per l’Italia».