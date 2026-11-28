«Desidero ringraziare la collega Elisabetta Barbuto per aver portato all’attenzione del Consiglio regionale una questione così importante e per aver condiviso con me questa iniziativa. In una regione come la Calabria, dove ancora oggi tanti pazienti oncologici sono costretti a curarsi lontano da casa, l’accesso alle terapie innovative è una questione di equità sanitaria e sociale. È con questa consapevolezza che ho sottoscritto insieme a lei la proposta di risoluzione per rendere tempestivamente disponibile e gratuito il daraxonrasib, il nuovo farmaco per il trattamento del carcinoma pancreatico metastatico». È quanto dichiara Filomena Greco, consigliera regionale di Casa Riformista-Italia Viva e componente della Commissione Sanità, in merito all’atto depositato il 26 novembre con la consigliera del Movimento 5 Stelle.

«Anche sul fronte della mobilità sanitaria, i dati della Fondazione GIMBE e della SVIMEZ sono, come sempre, inclementi per la Calabria, soprattutto in ambito oncologico — osserva Greco —. Alle conseguenze finanziarie per il sistema sanitario regionale bisogna sommare i costi sostenuti direttamente dalle famiglie per i viaggi, i soggiorni fuori regione e le giornate di lavoro perse. Il diritto alla salute continua a essere condizionato dalle disponibilità economiche di ciascuno».

L’autorizzazione all’immissione in commercio del daraxonrasib, rilasciata dalla Commissione europea il 16 novembre, apre nuove prospettive terapeutiche per i pazienti già sottoposti a trattamenti sistemici. L’AIFA ha comunicato di aver trasmesso all’azienda produttrice una proposta per l’accesso precoce al medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 648/1996, ed è in attesa di una risposta. La proposta di risoluzione impegna la Giunta regionale a definire procedure uniformi per la somministrazione del farmaco, fornire indicazioni operative alle strutture oncologiche e alle farmacie ospedaliere e intervenire presso le istituzioni nazionali competenti per accelerare l’iter di rimborsabilità.

«La riduzione della mobilità passiva dipende anche dalla capacità della Regione di garantire ai cittadini l’accesso alle terapie più avanzate e richiede scelte di politica sanitaria adeguate ai progressi della ricerca scientifica. La Giunta deve assumere subito tutte le iniziative di propria competenza. Per i pazienti oncologici il tempo ha un valore decisivo e ogni ritardo è una possibilità di cura perduta», conclude Greco.