«La Calabria è ufficialmente Regione Europea dello Sport 2028: un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro, la visione e l’impegno profuso per valorizzare lo sport come strumento di crescita e sviluppo del territorio».

Così Giuseppe Melissi, Presidente di ASI Calabria, commenta con grande soddisfazione la designazione ufficiale della Calabria, sancita dal decreto sottoscritto dal Presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli, e dall’Europarlamentare Giusi Princi, Presidente onoraria di ACES Europe.

«Si tratta di un risultato straordinario per tutta la Calabria, raggiunto anche grazie alla determinazione, alla passione e alla capacità di visione dell’On. Giusi Princi, che ha saputo promuovere e valorizzare le potenzialità della nostra regione, portando oggi questo percorso a un importante riconoscimento in ambito europeo».

«Come ASI Calabria accogliamo con orgoglio questa notizia e condividiamo pienamente il percorso intrapreso. Essere Regione Europea dello Sport 2028 significa avere una grande opportunità per investire nello sport come motore di inclusione, aggregazione, benessere e sviluppo sociale».

«Siamo convinti che questo riconoscimento possa rappresentare un nuovo punto di partenza per rafforzare le politiche sportive, sostenere le associazioni e le realtà territoriali e offrire soprattutto ai giovani, anche nelle aree periferiche della nostra regione, maggiori opportunità di crescita e formazione attraverso i valori autentici dello sport».

«È una sfida importante e, al tempo stesso, una grande responsabilità: fare in modo che questo prestigioso titolo si traduca in iniziative concrete e opportunità per tutti i cittadini calabresi. ASI Calabria sarà pronta a fare la propria parte, al fianco delle istituzioni e del mondo sportivo, per contribuire a questo ambizioso progetto».