«Il kiwi è una delle produzioni più importanti dell’agricoltura calabrese, soprattutto nella Piana di Gioia Tauro, dove rappresenta una fonte di reddito per numerose aziende e per l’intera filiera. Oggi dobbiamo fare i conti con un mercato europeo sottoposto a forti pressioni commerciali, che rischiano di ricadere anche sui nostri produttori. Per questo ho deciso di portare la questione direttamente all’attenzione della Commissione europea».

Lo dichiara Denis Nesci, eurodeputato calabrese di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR, primo firmatario di un’interrogazione sulle importazioni di kiwi dalla Nuova Zelanda e sulla tutela dei produttori europei. L’iniziativa, sottoscritta insieme a Procaccini, Vivaldini, Ciriani, Squarta, Razza, Gemma, Gambino, Sberna, Torselli, Berlato, Polato, Crosetto, Ventola, Mantovani, Magoni, Ciccioli, Cavedagna, Donazzan e Inselvini, punta a fare chiarezza sulle conseguenze dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda, che dal maggio 2024 ha eliminato i dazi sull’importazione del kiwi neozelandese.

In Calabria la coltivazione del kiwi occupa circa 1.580 ettari, con una produzione che nel 2025 ha superato le 43mila tonnellate. Un comparto sempre più radicato nella regione che coinvolge non soltanto le aziende agricole, ma anche le attività di lavorazione, conservazione e commercializzazione: « Se il kiwi proveniente dalla Nuova Zelanda –spiega Nesci – viene immesso in grandi quantità nella distribuzione proprio quando deve iniziare la commercializzazione del nostro prodotto, le aziende europee rischiano di trovare meno spazio sul mercato, di accumulare giacenze e di subire pressioni sui prezzi. Per una filiera come quella calabrese, dove operano tante aziende agricole, questi squilibri possono avere conseguenze importanti».

L’interrogazione chiede alla Commissione europea di verificare l’andamento delle importazioni neozelandesi, dei prezzi all’origine e delle giacenze, ma soprattutto di accertare, attraverso i dati della grande distribuzione, quando il kiwi importato e quello europeo arrivano effettivamente sugli scaffali e in quali quantità: «Vogliamo capire – prosegue Nesci – se esista una reale sovrapposizione commerciale che penalizza i nostri produttori. E, qualora emergano elementi sufficienti, chiediamo che la Commissione valuti l’avvio di un’indagine di salvaguardia prevista dagli accordi europei. Se invece questi elementi non fossero ancora disponibili, vogliamo sapere quali dati mancano e come Bruxelles intenda acquisirli».

«La Calabria – conclude l’europarlamentare di Fratelli d’Italia – ha costruito negli anni una filiera del kiwi importante, fatta di imprese, investimenti e lavoro. Difendere chi produce significa tutelare il reddito agricolo, l’occupazione e il futuro economico dei nostri territori. È una responsabilità che l’Europa deve assumersi e sulla quale continuerò a lavorare».