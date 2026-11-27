«A oltre due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie finali, in Calabria la scelta delle sedi per il Concorso unico RIPAM “Piccoli Comuni” resta inspiegabilmente bloccata su tutti e quattro i profili professionali messi a bando — giuridico, economico-contabile, digitale e tecnico. Una paralisi inaccettabile che calpesta i diritti di chi ha studiato e superato regolarmente una selezione pubblica e priva i nostri comuni più fragili di professionalità indispensabili».

Lo dichiarano le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle Elisabetta Maria Barbuto ed Elisa Scutellà, capogruppo M5S in Consiglio regionale, che hanno depositato un’interrogazione al Presidente Roberto Occhiuto e all’Assessore competente.

«Parliamo di una procedura pensata per dotare i comuni sotto i 5.000 abitanti di funzionari qualificati a tempo pieno e indeterminato — proseguono Barbuto e Scutellà —. Eppure, dopo una prima riduzione dei posti già prima delle prove, assistiamo oggi a rinunce tardive e a uno stallo totale sull’assegnazione delle sedi in Calabria, nonostante lo stesso Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota ufficiale del 4 novembre scorso, abbia diffidato gli enti rinunciatari ricordando che i vincitori sono titolari di una posizione giuridicamente qualificata all’assunzione e che i semplici cambi di amministrazione non giustificano il passo indietro».

Con l’atto ispettivo già agli atti del Consiglio regionale, che si affianca alle iniziative portate avanti in Parlamento dai deputati e senatori del Movimento 5 Stelle, le due esponenti pentastellate chiedono alla Giunta regionale di fare piena chiarezza sulle ragioni della mancata attivazione della scelta delle sedi in Calabria, acquisendo il quadro aggiornato degli enti ancora aderenti, dei posti disponibili per profilo e degli atti formali di rinuncia con le relative motivazioni. Nell’interrogazione si sollecita inoltre l’avvio di un confronto urgente con Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione RIPAM, ANCI Calabria, Ministero dell’Interno, COSFEL e parti sociali per sbloccare le assunzioni o aprire quanto prima la scelta delle sedi per i posti già confermati.

Accanto all’intervento immediato, Barbuto e Scutellà chiedono alla Regione di valutare uno studio di fattibilità per introdurre una misura di incentivazione economica pluriennale a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato nei piccoli comuni calabresi, in particolare nelle aree interne e a rischio spopolamento, prendendo a riferimento quanto già fatto per la stabilizzazione dei TIS e verificando la compatibilità con gli strumenti di programmazione e finanza locale. Nell’atto si chiede infine di promuovere intese e ricognizioni sulle capacità assunzionali, anche alla luce del recente Decreto PA, per favorire lo scorrimento e l’utilizzo delle graduatorie anche da parte dei comuni non originariamente aderenti, nel rispetto delle regole e della posizione dei vincitori.

«I piccoli comuni calabresi vivono una cronica emergenza di organico che compromette servizi essenziali, gestione dei fondi europei e attuazione del PNRR — concludono Barbuto e Scutellà —. La Regione non può restare a guardare mentre si disperde un concorso già concluso: servono subito chiarezza, tutela per vincitori e idonei e strumenti concreti per aiutare gli enti locali ad assumere».