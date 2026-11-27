La storica azienda calabrese Giacinto Callipo Conserve Alimentari ha accolto oggi la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, in visita allo stabilimento per incontrare la proprietà e i lavoratori e conoscere da vicino una realtà imprenditoriale che da oltre un secolo rappresenta un’eccellenza del territorio.

«Ricevere la Segretaria Generale della CISL Daniela Fumarola nella nostra azienda è motivo di grande orgoglio e rappresenta un’importante occasione di confronto e condivisione con il mondo del lavoro e con chi, ogni giorno, si impegna a tutelare i diritti e il benessere dei dipendenti. Il rapporto con la FAI CISL di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia è una relazione consolidata nel tempo, costruita su un dialogo costante, sul rispetto reciproco e sulla condivisone di obiettivi. Nel corso degli anni, questa collaborazione ci ha permesso di sottoscrivere numerosi accordi e di mettere in campo iniziative che hanno contribuito a migliorare il benessere dei nostri dipendenti, offrendo loro un sostegno tangibile nei momenti più difficili, come quelli segnati dall’aumento del costo della vita e dalle crisi economiche. Crediamo che il confronto con le organizzazioni sindacali sia un valore e uno strumento fondamentale per un’impresa che vuole crescere in modo responsabile, mettendo al centro le persone. Siamo convinti che la crescita aziendale debba procedere di pari passo con la tutela del lavoro, la valorizzazione delle competenze e il benessere di chi contribuisce ogni giorno a costruire la nostra storia. Questa è la cultura d’impresa che vogliamo continuare a portare avanti, attraverso il dialogo e la collaborazione con le parti sociali», dichiara Pippo Callipo, Presidente del CDA Callipo.

La Segretaria Generale CISL Daniela Fumarola commenta cosi: “Sono una donna del Sud e so quanto sia complicato, soprattutto in Calabria, trovare un lavoro stabile, sicuro e ben contrattualizzato, così come costruire relazioni sindacali solide e costruttive. Per questo ringrazio la famiglia Callipo per aver scelto il dialogo con il sindacato e per aver compreso che il benessere dell’impresa e quello delle persone che vi lavorano sono strettamente legati. Senza aziende non c’è lavoro, ma senza il lavoro delle persone non ci sono qualità e competitività.

Questa esperienza rappresenta una sfida importante e un modello da replicare in Calabria e in altre realtà del Paese. Mi piacerebbe che Callipo potesse ottenere il riconoscimento del CNEL sulla partecipazione, perché qui la partecipazione si pratica già concretamente, attraverso relazioni sindacali corrette e un coinvolgimento reale delle persone. Callipo dimostra che anche dalla Calabria possono nascere eccellenze capaci di affermarsi sui mercati internazionali e portare in alto il nome del nostro Paese. Un risultato che è motivo di orgoglio e che dimostra quanto la qualità del lavoro sia parte integrante della qualità dell’impresa.

E’ un modello di welfare contrattuale anche in riferimento al lavoro femminile, vista l’importante qualificata presenza delle donne nella produzione”.