Doppia svolta sul fronte della sicurezza del territorio e della tutela sociale in Calabria. Nella seduta odierna, la Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha approvato due importanti pacchetti di misure: i piani strategici per la mitigazione del rischio sismico e l’Atto di indirizzo per l’attivazione del modello sanitario antiviolenza “Codice Rosa”.

Prevenzione del rischio sismico: sbloccati gli strumenti per i fondi 2024-2026

Su proposta dello stesso presidente Occhiuto, l’esecutivo ha dato il via libera alle proposte del Piano regionale per le azioni di prevenzione sismica non strutturale e del Piano regionale per gli interventi di natura strutturale, in attuazione del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (n. 1149 del 3 aprile 2026). Come sottolineato in una nota della Regione, l’approvazione di questi due strumenti di programmazione rappresenta un passaggio indispensabile per consentire alla Calabria di accedere alle risorse statali del Fondo per la prevenzione del rischio sismico relative alle annualità 2024, 2025 e 2026. Sarà ora compito del Capo del Dipartimento della Protezione Civile procedere, tramite una successiva ordinanza, all’assegnazione effettiva dei finanziamenti entro i massimali stabiliti.

Sanità e tutela delle vittime: nasce il “Codice Rosa” regionale

Sul versante sociosanitario, con una delibera a firma congiunta del presidente Occhiuto e dell’assessora al Welfare Pasqualina Straface, la Giunta ha adottato l’Atto di indirizzo per l’organizzazione e il funzionamento del modello regionale antiviolenza “Codice Rosa”. Il provvedimento, che dà attuazione all’articolo 13 della legge regionale 34/2025, istituisce un sistema integrato e omogeneo per l’identificazione precoce, l’accoglienza e la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori (anche in caso di violenza assistita).

Il percorso, che avrà nel Pronto Soccorso la sua principale porta d’accesso pur restando attivabile attraverso tutti gli altri presidi ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario regionale, punta a creare una rete operativa stretta tra ospedali, servizi sociali, consultori familiari, Centri antiviolenza e Case rifugio. Il piano definisce inoltre i compiti dei Dipartimenti regionali, l’individuazione dei referenti all’interno delle Aziende sanitarie, il monitoraggio dei percorsi nel rispetto della privacy e l’avvio di specifici programmi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario e sociosanitario.