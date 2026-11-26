“Il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei Consigli provinciali è una scelta politica di grande valore democratico, che restituisce centralità alle autonomie locali e supera i limiti della legge Delrio, i cui effetti hanno tanto indebolito il sistema delle Province”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale forzista Rosaria Succurro, presidente della V Commissione consiliare, a seguito del via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali. “È molto significativo – sottolinea Succurro – che questa decisione del governo di centrodestra sia arrivata nel giorno di apertura dell’assemblea nazionale dell’Anci, a Verona. Da anni gli amministratori locali chiedono una riforma che renda alle Province la giusta legittimazione democratica, risorse adeguate e capacità di intervento, soprattutto in materia di viabilità, edilizia scolastica e pianificazione territoriale”. “Un plauso particolare – aggiunge la consigliera regionale – va alla sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, che ha seguito in prima persona il percorso della riforma e che, durante il mio mandato alla guida della Provincia di Cosenza e quello alla guida dell’Anci Calabria, è stata un costante punto di riferimento istituzionale. La sua esperienza quale presidente della Provincia di Catanzaro e la sua profonda conoscenza delle autonomie locali hanno dato un contributo prezioso alla definizione del nuovo provvedimento. È motivo di orgoglio per la Calabria – conclude Succurro – aver concorso, attraverso il suo qualificato impegno istituzionale, a una riforma così importante per l’intero Paese”.