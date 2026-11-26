Il Consiglio dei ministri ha approvato mercoledì 25 novembre, a Palazzo Chigi, il disegno di legge delega che prevede il ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali. Il senatore di Fratelli d’Italia Ernesto Rapani sostiene la proposta. «Abbiamo deciso di ripristinare le Province per come lo sono sempre state, dando la possibilità al cittadino di eleggersi il proprio rappresentante».

Dal 2014, con la legge Delrio, sono i sindaci e i consiglieri comunali a eleggere il presidente e il consiglio provinciale. Per Rapani, il limite di quella riforma riguarda anche le condizioni in cui le Province si sono trovate a operare. L’obiettivo, ricorda il senatore, era ridurre la spesa. Agli enti, però, sono rimasti compiti per i quali, a suo giudizio, mancavano le risorse.