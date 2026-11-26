Sostenere le imprese calabresi nei percorsi di apertura ai mercati nazionali e internazionali, rafforzando gli strumenti di promozione e prevedendo misure concrete per agevolare la partecipazione alle fiere. È la proposta avanzata da William D’Iuorno, presidente di Confartigianato Imprese Catanzaro, nel corso del talk “Fare impresa in Calabria: alleanze e strumenti per lo sviluppo”, promosso nell’ambito delle iniziative con cui Confartigianato Calabria ha celebrato i suoi 40 anni di attività.

Partendo dai dati sull’export regionale, D’Iuorno ha evidenziato le potenzialità ancora da esprimere del sistema produttivo calabrese. Se il valore delle esportazioni regionali ha superato il miliardo di euro e il 40% è riconducibile alla filiera agroalimentare, il restante 60% riguarda gli altri comparti produttivi, compreso quello dell’artigianato. Un patrimonio di competenze e produzioni che, secondo il presidente di Confartigianato Catanzaro, merita di essere valorizzato con politiche di promozione e sostegno adeguate. Da qui l’auspicio che anche agli altri comparti produttivi possa essere riservata la stessa attenzione dedicata negli ultimi anni dalla Regione Calabria alla filiera agroalimentare, attraverso iniziative di promozione e valorizzazione come Calabria Straordinaria. Accanto alle occasioni di visibilità, secondo D’Iuorno è necessario prevedere anche strumenti concreti a sostegno delle imprese di ogni settore.

Tra le proposte, l’introduzione di voucher aziendali destinati a tutte le aziende, per contribuire a coprire le spese di viaggio, trasferta e partecipazione alle fiere, costi che spesso rappresentano un ostacolo per le realtà produttive, soprattutto quelle di dimensioni più contenute.

«Dopo lo sviluppo a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, il mio auspicio è che si possa puntare anche sugli altri comparti, perché c’è un grande potenziale. Un voucher aziendale che preveda la copertura delle spese collaterali che le imprese si trovano ad affrontare per gli spostamenti e la partecipazione alle fiere, potrebbe essere un valido strumento di aiuto alle aziende per affrontare l’export», ha sottolineato D’Iuorno. Un sostegno trasversale alle imprese e una maggiore attenzione alla promozione delle diverse filiere produttive possono contribuire a rafforzare la presenza delle produzioni calabresi sui mercati e a valorizzare il potenziale dell’artigianato e dell’intero sistema economico regionale.