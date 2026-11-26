Un’intera regione trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto, con sette città collegate in diretta radiofonica per accompagnare insieme il passaggio al nuovo anno. Sarà una notte di musica e spettacolo quella del 31 dicembre in Calabria, dove Reggio Calabria, Cosenza, Corigliano-Rossano, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro e Lamezia Terme saranno protagoniste di “Tutto il Capodanno minuto per minuto”, l’iniziativa di Rai Radio2 promossa dalla Regione Calabria attraverso il brand Calabria Straordinaria.

L’idea prende spunto da uno dei programmi più longevi e conosciuti della radio italiana, “Tutto il calcio minuto per minuto”, riproponendone la formula in una veste completamente diversa. Al posto dei collegamenti dagli stadi ci saranno quelli dalle piazze, mentre le cronache sportive lasceranno spazio ai concerti e alle esibizioni degli artisti. Una grande diretta collettiva nella quale ogni città contribuirà a raccontare l’atmosfera della festa.

Il progetto prevede una regia centrale dalla quale Rai Radio2 coordinerà i collegamenti con gli inviati dislocati nei sette centri calabresi. Saranno loro a documentare in tempo reale quanto accadrà durante la serata, raccogliendo le impressioni degli spettatori, intervistando i protagonisti degli spettacoli e dando spazio alla musica dal vivo. Le linee si alterneranno continuamente, passando da una piazza all’altra fino al momento più atteso: il conto alla rovescia che accompagnerà contemporaneamente tutte le città verso il 2027.

Un format pensato per valorizzare la dimensione collettiva del Capodanno e offrire una narrazione radiofonica capace di unire territori diversi attraverso lo spettacolo e la partecipazione popolare.

L’iniziativa segna anche un ampliamento rispetto alle precedenti esperienze calabresi legate agli eventi di fine anno organizzati in collaborazione con la Rai, che avevano già coinvolto Reggio Calabria, Crotone e Catanzaro. Questa volta il presidente della Regione Roberto Occhiuto e la giunta regionale hanno scelto di estendere l’appuntamento a sette centri, coinvolgendo direttamente le amministrazioni comunali.

La realizzazione dell’evento sarà sostenuta economicamente attraverso una compartecipazione tra la Regione e i Comuni interessati. Il coordinamento organizzativo è stato affidato alla Fondazione Calabria Film Commission e al Dipartimento Turismo della Regione Calabria, nell’ambito di un accordo con Rai Com.

Tra gli obiettivi dell’operazione c’è anche quello di utilizzare i grandi appuntamenti musicali come strumento di promozione turistica, favorendo la presenza di visitatori anche al di fuori della stagione estiva. Un aspetto sul quale insiste l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, che sottolinea la volontà di coinvolgere contemporaneamente più comunità.

“Con il presidente Occhiuto e con i Comuni abbiamo scelto di dare a sette città la possibilità di essere protagoniste della stessa notte”, dichiara Calabrese. L’assessore guarda sia ai calabresi che trascorreranno le festività nella propria terra, sia a quanti torneranno per le vacanze o raggiungeranno la regione per assistere agli spettacoli.

“Per chi vive in Calabria o rientra per le feste sarà un’occasione per ritrovarsi in piazza. A chi ci raggiungerà per un concerto rivolgiamo l’invito a fermarsi qualche giorno in più. È anche per questo che investiamo nel Capodanno: ogni soggiorno in più durante l’inverno porta lavoro agli alberghi, ai ristoranti, alle guide e alle attività del territorio”.

Resta ancora da conoscere il programma artistico delle singole manifestazioni. Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sui possibili nomi dei cantanti e degli ospiti, ma la presentazione ufficiale è attesa nei prossimi giorni alla Cittadella regionale di Catanzaro.

“Da giorni leggiamo indiscrezioni sui nomi degli artisti che si esibiranno nelle piazze calabresi. Nei prossimi giorni presenteremo ufficialmente l’evento alla Cittadella regionale di Catanzaro. In quell’occasione annunceremo gli artisti e il programma di ciascuna piazza”, conclude Calabrese.