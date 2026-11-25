“Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per il ripristino dell’elezione diretta degli organi provinciali rappresenta una scelta di grande valore democratico e un passo importante verso il superamento di una riforma che ha indebolito le istituzioni territoriali, allontanandole dai cittadini. Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto la necessità di restituire alle Province la piena legittimazione popolare, perché non può esserci buona amministrazione senza responsabilità politica e non può esserci rappresentanza autentica senza il voto dei cittadini. È un risultato che porta la firma dell’impegno e della determinazione del Governo guidato da Giorgia Meloni, che ancora una volta dimostra di voler mantenere gli impegni assunti con gli italiani, restituendo centralità alla rappresentanza democratica e rafforzando le istituzioni”.

Così Angelo Brutto Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.

“Un riconoscimento particolare va al sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, che ha portato avanti con determinazione e competenza il lavoro politico e istituzionale per restituire ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri amministratori provinciali. Un impegno concreto, coerente con la visione di Fratelli d’Italia e con la volontà di superare una stagione che ha privato le Province della loro piena legittimazione democratica. La stagione delle Province svuotate di funzioni, risorse e autorevolezza ha prodotto disagi, inefficienze e un progressivo indebolimento dei servizi. Strade, scuole, edilizia scolastica e programmazione territoriale sono questioni troppo importanti per essere affidate a organismi privi di un mandato democratico diretto – continua Brutto -. Il ripristino dell’elezione diretta non è una battaglia di poltrone, come qualcuno vorrebbe far credere, ma una battaglia di democrazia, partecipazione e responsabilità. Significa consentire ai cittadini di scegliere chi governa il proprio territorio e di giudicarne l’operato.

Con Giorgia Meloni alla guida del Governo e con il lavoro di dirigenti e rappresentanti istituzionali come Wanda Ferro, si dimostra che la politica può ancora mantenere la parola data e produrre risultati concreti. I territori hanno bisogno di istituzioni autorevoli, efficienti e soprattutto democraticamente legittimate. È questa la direzione giusta e Fratelli d’Italia continuerà a sostenerla con convinzione”.