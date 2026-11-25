«Sulla Politica agricola comune la linea del Governo Meloni trova nuove conferme in Europa. Dopo mesi di battaglie condotte dall’Italia per difendere le risorse destinate all’agricoltura nel prossimo bilancio europeo, anche Emmanuel Macron prende una posizione netta e chiede che alla PAC non venga sottratto un solo euro. È un segnale politico importante: la posizione sostenuta fin dall’inizio da Giorgia Meloni e dal ministro Francesco Lollobrigida trova oggi una convergenza anche da parte della Francia».

Lo dichiarano Denis Nesci e Francesco Ventola, eurodeputati di Fratelli d’Italia e del gruppo ECR, commentando le dichiarazioni del presidente francese sul futuro della Politica agricola comune nel bilancio UE 2028-2034.

«Il Governo italiano – spiegano- ha avuto il merito di mettere la difesa dell’agricoltura al centro del negoziato europeo, opponendosi a qualsiasi ridimensionamento delle risorse. Il ministro Lollobrigida ha portato avanti questa battaglia con determinazione, ribadendo che la sovranità alimentare non è uno slogan, ma una priorità strategica per l’Italia e per l’intera Unione europea. Oggi anche Macron riconosce che non si può costruire il futuro dell’Europa sacrificando chi garantisce la nostra produzione alimentare».

«La PAC non è un capitolo di bilancio sul quale fare cassa -proseguono i due esponenti di Fratelli d’Italia – ma uno strumento fondamentale per tutelare il reddito degli agricoltori, sostenere le imprese e garantire il futuro delle nostre aree rurali. Vale soprattutto per il Mezzogiorno, dove agricoltura e filiere agroalimentari rappresentano un presidio economico, sociale e territoriale insostituibile».

«Nel negoziato sul bilancio europeo 2028-2034 continueremo a sostenere con forza la posizione del Governo Meloni. La convergenza della Francia dimostra che difendere le risorse agricole è una battaglia che può unire l’Europa. Ora bisogna trasformare questa posizione in un accordo concreto, senza tagli ai fondi destinati ai nostri agricoltori», concludono Nesci e Ventola.