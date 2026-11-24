«Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ci chiede che cosa facciamo negli altri giorni dell’anno. La prevenzione comincia quando impariamo a riconoscere il controllo anche nei gesti che qualcuno scambia per premura: pretendere la password del telefono, decidere chi una ragazza può frequentare, sorvegliare come una donna spende il proprio denaro».

È quanto afferma Isolina Mantelli, presidente del Centro Calabrese di Solidarietà ETS, che richiama la responsabilità degli uomini nel cambiare la cultura da cui nasce la violenza.

«La violenza sulle donne è prima di tutto un problema che gli uomini devono assumersi la responsabilità di affrontare. Troppo spesso ci chiediamo che cosa avrebbe potuto fare una donna per proteggersi. Cominciamo a chiederci che cosa insegniamo ai ragazzi sulla libertà della persona che hanno accanto. Educhiamoli fin da piccoli a rispettare un no, ad accettare che una relazione possa finire e a riconoscere la libertà dell’altra persona di scegliere per sé. E anche da adulti, tra amici e colleghi, prendiamo la parola quando qualcuno giustifica il controllo o minimizza una minaccia. È così che la prevenzione entra nella vita di tutti i giorni».

«Nei primi nove mesi del 2026, secondo il Ministero dell’Interno, in Italia sono state uccise 67 donne, 38 dal partner o dall’ex. Nello stesso periodo il Viminale ha registrato 15 vittime di femminicidio secondo la specifica fattispecie prevista dal codice penale», ricorda Mantelli.

«Nel 2012 il Centro Calabrese di Solidarietà ha aperto a Catanzaro Mondo Rosa, centro antiviolenza con accoglienza residenziale per le donne e i loro figli. Le nostre operatrici garantiscono ascolto telefonico 24 ore su 24, accoglienza in casa rifugio, sostegno psicologico e sociale, assistenza legale e orientamento al lavoro. Entriamo anche nelle scuole, perché imparare a riconoscere la violenza e a parlarne può aiutare a chiedere sostegno prima che il pericolo aumenti».

«Dopo la messa in sicurezza arrivano domande molto concrete. Come pago un affitto? Come torno a lavorare? Con “Prospettive” abbiamo rafforzato l’accompagnamento delle donne e la rete dei servizi sul territorio. Con “SPELL”, progetto quadriennale finanziato dalla Regione Calabria attraverso l’avviso “Donne Libere”, investiamo nella formazione professionale, dalla fotografia alla comunicazione e all’organizzazione di eventi. Avere un reddito proprio significa poter prendere decisioni sulla propria vita senza dipendere da chi esercita la violenza».

«Al 25 novembre diamo valore con quello che facciamo il giorno dopo: un incontro a scuola, una telefonata a cui rispondere, un posto sicuro per una donna e i suoi figli, un percorso di formazione che possa aprire la strada a un lavoro. È su questa continuità che le donne devono poter contare», conclude Mantelli.