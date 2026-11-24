Depositato l’emendamento sollecitato da UGL Autonomie su pensioni e mobilità tra enti

È stato depositato l’emendamento dalla deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che affronta i problemi della povertà pensionistica e della mobilità tra enti per lo storico bacino LSU/LPU di Lazio, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.

Nelle ultime settimane Ugl Autonomie Nazionale si è confrontata intensamente con il Ministero del Lavoro con il Senatore Maurizio Gasparri, Presidente della Commissione Lavoro del Senato, il Senatore Fausto Orsomarso Segretario della 6 commissione Finanza e tesoro del Senato e diversi Parlamentari con l’obiettivo di individuare una norma che colmi il vuoto previdenziale che da troppo tempo penalizza questi lavoratori. In prima linea: Gianvincenzo Benito Petrassi della segreteria Nazionale nonché responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro.

«L’emendamento – spiega Petrassi assieme al dirigenti sindacali Luca Muzzopappa ed al dott Alessandro Desideri che hanno contribuito alla formulazione tecnico-giuridica del testo – prevede un’integrazione economica della pensione, commisurata agli anni di servizio effettivamente prestati in attività LSU/LPU dal 1998. Questa si somma alla pensione ordinaria che, a causa del vuoto contributivo degli anni di sussidio, ammonta a poche centinaia di euro. Ne avranno diritto sia i lavoratori già in pensione, sia quanti ci andranno in futuro. E’ prevista, inoltre, la mobilità tra enti, finora negata agli ex LSU/LPU, con un semplice meccanismo di reindirizzamento del contributo alla stabilizzazione che passa dal vecchio al nuovo ente»

Questo primo passo, fanno sapere dal sindacato, è il frutto dell’impegno che UGL Autonomie aveva assunto davanti a una vasta platea di lavoratori nelle tante assemblee tenute in tutte le regioni interessate e portato avanti assieme ai numerosi dirigenti nazionali e territoriali, tra cui Romolo Cozza, Giovanni Conforti, Giulio Pignataro, Oreste Valente e Gino Pettinato, con il sostegno sempre attento della Segretaria Nazionale, Ornella Petillo.

Ora l’emendamento dovrà affrontare l’iter parlamentare che il sindacato seguirà da vicino, cercando il sostegno delle forze politiche per arrivare all’approvazione definitiva. Rimane aperto sui tavoli regionali e comunali, il terzo obiettivo: quello dell’aumento del monte ore.

«Per noi non è un punto di arrivo – conclude Petrassi – e nemmeno di partenza, perché la vertenza è iniziata molti anni fa. È una tappa fondamentale di un percorso che porteremo avanti fino al pieno riconoscimento dei diritti previdenziali e occupazionali di questi lavoratori. È l’unica forma di giustizia sociale per una vicenda ormai trentennale, che ha condannato tante migliaia di famiglie alla povertà lavorativa e pensionistica, pur avendo garantito per decenni i servizi essenziali agli enti locali».