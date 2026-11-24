Duecentocinquanta studenti in formazione, attraversando fisicamente la Calabria, dal mare alla montagna, dai Parchi marini alle imprese, dalla biodiversità all’energia, dai borghi alle professioni del futuro. Se Mare Dentro ha aperto una nuova traiettoria di racconto e consapevolezza dei territori, La Calabria, una montagna in mezzo al mare ha, invece, trovato un rafforzamento motivazionale più forte, come quello arrivato dalle scuole e dalle nuove generazioni. È anche attraverso il coinvolgimento degli studenti, che il progetto dell’Ente Parchi Marini Regionali (EPMR) sta completando il passaggio, da esperienza itinerante a format permanente e istituzionalizzato, destinato a dotarsi a breve anche di una propria identità di brand.

VISIONE PARCHI MARINI NELLE SCUOLE GRAZIE A VIVI E SCOPRI CALABRIA

A rendere possibile questa ulteriore declinazione, è stato Vivi e Scopri la Calabria, il programma regionale sostenuto dal PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027, nell’ambito delle politiche per l’Istruzione guidate dall’assessore regionale Eulalia Micheli. Proprio dentro questa cornice, l’EPMR, guidato dal direttore generale Raffaele Greco, ha trasferito nelle scuole la visione maturata con Mare Dentro: non raccontare la Calabria per compartimenti separati, ma farla attraversare, osservare e comprendere come un unico sistema territoriale, nel quale mare, Parchi, montagne, imprese, comunità e patrimoni identitari dialogano tra loro.

DA MARE DENTRO ALLE SCUOLE, LA STESSA ROTTA CAMBIA PROTAGONISTI

Il percorso educativo dell’Ente parchi marini ha coinvolto complessivamente circa 250 studenti, nelle diverse esperienze formative sviluppate nei territori. L’ultima tappa è stata quella dell’IIS Nostro-Repaci di Villa San Giovanni, con cinquanta studenti del Liceo Scientifico impegnati nel modulo Calabria Green – Ecosistemi, energie rinnovabili e impresa sostenibile tra mare e montagna, nell’ambito del progetto Radici e futuro. Cinque giorni e quaranta ore di formazione itinerante, tra Costa degli Dei e il Parco Nazionale della Sila.

CALABRIA GREEN, DALLE SENTINELLE DEL MARE ALLA SILA

Il viaggio è partito dalla Baia di Riaci e dalla spiaggia di Colamaio, dove gli studenti, insieme agli esperti dell’EPMR, hanno osservato habitat costieri, fenomeni erosivi, pressioni antropiche, rifiuti marini e biodiversità. Nella sede dell’Ente, nell’ex tonnara di Bivona, l’esperienza è proseguita con un approfondimento su Parchi Marini Regionali, Zone Speciali di Conservazione, Rete Natura 2000 e citizen science. Da qui, il percorso si è spostato progressivamente verso l’interno: Molino Bruno, come caso di transizione energetica, applicata all’impresa agroalimentare; l’Università della Calabria per l’orientamento STEM; il Parco Nazionale della Sila insieme ai Carabinieri Forestali per biodiversità e legalità ambientale; la centrale idroelettrica A2A di Calusia, il Consorzio PPAS e il Lago Arvo per leggere in maniera unitaria acqua, energia, agricoltura, paesaggio e fruizione sostenibile.

LA CALABRIA DIVENTA UN LABORATORIO INTERDISCIPLINARE

Il valore del percorso sta proprio nell’aver trasformato il territorio in un unico laboratorio interdisciplinare. La progressione delle attività ha permesso di collegare ecosistemi marini e forestali, produzione energetica, agricoltura di precisione, Green Economy, orientamento universitario e cultura scientifica. Il report conclusivo individua, infatti, nella capacità di mettere insieme mare e montagna, tutela e impresa, scienza e cittadinanza, territorio e futuro professionale il carattere più forte e replicabile dell’esperienza. Anche la conclusione a Cosenza, con il trekking urbano dedicato a Bernardino Telesio e la visita immersiva su Frida Kahlo al Museo Multimediale, ha allargato il concetto di sostenibilità.

PRESTO TUTTE LE SCUOLE INSIEME: I RAGAZZI RESTITUISCONO LA LORO CALABRIA

La conclusione del ciclo formativo non chiude il percorso. L’EPMR, infatti, sta preparando un evento che riunirà tutte le scuole coinvolte, per mettere insieme esperienze, risultati e restituzioni, maturate durante questa nuova stagione formativa di Mare Dentro. Sarà anche il momento, nel quale, i protagonisti diventeranno gli studenti stessi: non più soltanto destinatari di un progetto educativo, ma interpreti della Calabria che hanno attraversato e conosciuto, e primi testimoni di quella visione che l’EPMR si prepara ora a consolidare definitivamente in un progetto permanente e in un brand riconoscibile: La Calabria, una montagna in mezzo al mare.