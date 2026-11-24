«Esattamente due mesi fa avevo lanciato l’allarme che senza una proroga da parte del Governo Meloni, 321 lavoratori a tempo determinato del Ministero della Cultura rischiavano di rimanere a casa. Purtroppo, ciò che temevo si è puntualmente verificato. Alla scadenza dei 36 mesi, l’Esecutivo ha scelto di non prorogare i loro contratti, abbandonandoli al proprio destino».

​Lo dichiara in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci.

​«È una situazione gravissima – prosegue il parlamentare – che colpisce duramente sia le vite di queste persone sia l’operatività dei nostri presidi culturali. Parliamo di tante madri e padri di famiglia, con mutui da pagare e figli da crescere. Sul fronte culturale, invece, diversi musei e parchi archeologici hanno già annunciato la riduzione dei giorni e degli orari di apertura con grave danno all’immagine e all’economia turistica della tanto sbandierata “Calabria straordinaria”».

​«Prevedendo questo epilogo – aggiunge Tucci – a settembre avevo chiesto sia la proroga dei contratti fino al 31 dicembre, sia la loro stabilizzazione. Il Governo ha bocciato la proroga con scuse risibili, puntualmente smontate in Aula, restando invece del tutto vago sul percorso di stabilizzazione».

​«A questo punto – conclude l’esponente M5S – voglio sperare che a Palazzo Chigi mantengano fede almeno all’impegno di stabilizzare questi lavoratori».