Si apre oggi a Soveria Mannelli la due giorni del “G13 Calabria – I GAL in Rete per lo Sviluppo Locale” (23-24 novembre 2026), l’appuntamento promosso da ASSOGAL Calabria e finanziato dal CSR Calabria 2023-2027 – FEASR (Intervento SRG06) che riunisce i 13 Gruppi di Azione Locale della regione per fare il punto sulle strategie di sviluppo territoriale.

All’iniziativa prendono parte attivamente la Vice Presidente Maria Grazia Milone e il Direttore regionale Franco Belmonte, a testimonianza dell’impegno istituzionale e operativo volto a consolidare la sinergia tra i diversi territori calabresi.

Nel corso dei lavori, la Vice Presidente Maria Grazia Milone è intervenuta portando un contributo focalizzato sul ruolo strategico dei Gruppi di Azione Locale. Nel suo intervento, Milone ha voluto valorizzare l’attività quotidiana dei GAL nella gestione delle risorse e delle misure del CSR (Complemento di Sviluppo Rurale) di competenza, sottolineando come la capacità di progettazione dal basso e la prossimità alle comunità locali rappresentino leve indispensabili per trasformare i fondi europei in crescita reale, occupazione e tutela delle aree interne e rurali.

La partecipazione congiunta con il Direttore regionale Franco Belmonte si inserisce nel percorso di confronto e coordinamento tra i 13 GAL calabresi (Riviera dei Cedri, Pollino Sviluppo, Valle del Crati, Sibaritide, Savuto Tirreno Serre Cosentine, Sila Sviluppo, GAL dei Due Mari, Kroton, Terre Vibonesi, Serre Calabresi, BaTiR – Basso Tirreno Reggino, Terre Locridee e Area Grecanica), con l’obiettivo di condividere buone pratiche, superare le criticità attuative e rafforzare l’impatto degli interventi sul tessuto socio-economico regionale.