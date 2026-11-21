«Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia e Catanzaro hanno dato una risposta straordinaria allo sciopero generale del 20 novembre. Nelle quattro piazze si sono ritrovati lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e cittadini. La concomitanza con la mobilitazione europea delle studentesse e degli studenti ha dato forza a una giornata che ha unito generazioni diverse. Dall’area centrale e dalle altre piazze calabresi è arrivata una richiesta precisa al Governo. Questa legge di bilancio è ingiusta e va cambiata profondamente».

Lo dichiara Francesco Gatto, segretario generale della Cgil Area Vasta Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia, all’indomani delle manifestazioni territoriali.

«Il Governo destina ingenti risorse al riarmo e all’economia di guerra mentre sanità, istruzione, pensioni, lavoro e welfare hanno bisogno di investimenti. A Vibo Valentia abbiamo richiamato l’articolo 11 della Costituzione. Il ripudio della guerra deve tradursi in scelte di bilancio che diano priorità alla cooperazione, alla giustizia sociale e ai servizi pubblici. In Calabria il costo delle scelte del Governo si misura nella vita quotidiana, quando si aspettano mesi per una visita, si è costretti a curarsi fuori regione o si fa fatica a pagare l’affitto e le bollette con uno stipendio o una pensione».

«La manovra lascia il Mezzogiorno senza una prospettiva di sviluppo. L’attuazione dell’autonomia differenziata rischia di sancire per legge la spaccatura tra Nord e Sud e di far dipendere l’accesso ai diritti dal territorio in cui si vive. Chiediamo investimenti immediati e strutturali nella sanità e nella scuola pubbliche, servizi all’altezza dei bisogni anche nelle aree interne e misure che tutelino il potere d’acquisto e le condizioni di vita dei pensionati. Il lavoro discontinuo di oggi, inoltre, si traduce in pensioni più povere domani. Anche per questo il superamento della precarietà è una questione che riguarda tutte le generazioni».

«In piazza abbiamo portato proposte per una politica industriale di lungo periodo, investimenti nelle infrastrutture e nella transizione ecologica, salari dignitosi e contratti stabili. Le ragazze e i ragazzi calabresi devono poter scegliere se restare, partire o tornare. Oggi troppo spesso quella scelta è condizionata dal lavoro povero e dalla mancanza di opportunità. Nel Vibonese abbiamo ribadito anche la nostra condanna della ‘ndrangheta e la solidarietà a chi subisce minacce e intimidazioni. Difendere la libertà di lavorare e fare impresa senza ricatti è parte della stessa battaglia per lo sviluppo della Calabria».

«Ringrazio tutte le persone che hanno scioperato e partecipato. La mobilitazione prosegue il 5 dicembre, con la manifestazione nazionale della sanità, insieme a medici e infermieri, per rivendicare il diritto alla cura e difendere il servizio sanitario pubblico. Il 12 dicembre saremo a Cosenza per la manifestazione nazionale sul Mezzogiorno. Porteremo proposte politiche, economiche, sociali e industriali per ridurre i divari territoriali, infrastrutturali, generazionali e di genere. La partecipazione delle quattro piazze ci impegna a continuare questo lavoro nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nei territori».