Lunedì 23 novembre il Consiglio regionale ospita un importante momento di confronto promosso da OR.S.A. Calabria dal titolo “Porti, coste e infrastrutture per lo sviluppo della Calabria. Il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto tra governance, politiche di sviluppo, occupazione e sostenibilità”.

Un confronto qualificato tra esperti, rappresentanti istituzionali e professionisti di alto profilo sulle prospettive della portualità e delle infrastrutture.

«La Calabria ha una straordinaria centralità geografica e una vocazione naturale alla connessione tra territori, mercati e rotte internazionali. Il sistema portuale dello Stretto può rappresentare uno dei principali motori di questa prospettiva, con ricadute decisive per Reggio Calabria, la sua provincia e l’intero sistema economico regionale e nazionale».

Così il consigliere regionale Domenico Giannetta, che introdurrà il convegno: «L’appuntamento nasce da un impegno assunto durante la campagna per le suppletive della Camera dei Deputati, in risposta all’appello lanciato da OR.S.A. sulla necessità di accendere i riflettori sul sistema portuale dello Stretto e sulle sue prospettive di sviluppo».

L’iniziativa, promossa da OR.S.A. Calabria in collaborazione con l’Università degli Studi di Enna “Kore” e il Dipartimento Trasporti Calabria – CIU Unionquadri, con il patrocinio di A.I.MAN. e Federmanager Calabria e la partecipazione di ENEA, vedrà il contributo di autorevoli esponenti del mondo accademico, scientifico, manageriale e sindacale, portatori di competenze specialistiche ed esperienze dirette nei settori della portualità, dei trasporti, della pianificazione territoriale e della gestione delle infrastrutture.

Il Segretario generale dell’OR.S.A. Calabria Enzo Rogolino esprime: “Viva soddisfazione per l’impegno a suo tempo assunto da parte dell’onorevole Giannetta ed oggi concretizzato con questo convegno, che dimostra, ancora una volta, che in presenza di temi così importanti e strategici per il territorio occorre essere costruttivi e non divisivi”.

Due le sessioni di lavoro: la prima dedicata alle politiche portuali, alla cooperazione territoriale, agli investimenti e all’integrazione logistica tra Reggio Calabria e Messina; la seconda alla governance e alla gestione delle infrastrutture portuali, con un focus su innovazione, sicurezza, manutenzione e sostenibilità.

«Ringrazio il Segretario generale dell’OR.S.A. Calabria Enzo Rogolino per avere coinvolto un patrimonio così qualificato di professionalità, esperienze e competenze. Sarà un’occasione preziosa per approfondire una visione strategica capace di mettere a sistema infrastrutture, competenze e opportunità di investimento, individuando le scelte e le politiche più efficaci per valorizzare il territorio. Temi fondamentali per la competitività della Calabria e per rafforzarne il ruolo nello scenario mediterraneo».