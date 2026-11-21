Il prossimo 16 dicembre, presso la Sala Berlinguer della Camera dei Deputati, sarà presentato il libro di Mimmo Bevacqua “Appunti su dieci anni nelle istituzioni”.

Un appuntamento particolarmente significativo, che rappresenta un’ulteriore occasione per approfondire e condividere riflessioni su alcuni dei temi centrali del dibattito politico e istituzionale: il futuro delle Regioni, il rapporto tra Stato e territori, l’autonomia differenziata, l’uguaglianza dei diritti e il destino delle aree interne.

L’iniziativa, voluta e organizzata da Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, vedrà la presenza di parlamentari, amministratori del territorio, e rappresentanti del mondo politico e istituzionale che daranno ancora n più valore e sostanza all’iniziativa.

In vista dell’appuntamento, Mimmo Bevacqua ha voluto esprimere la propria gratitudine a Chiara Braga per aver promosso e organizzato l’iniziativa, ma anche a tutte le amiche e gli amici che, con il loro sostegno e i loro suggerimenti, hanno contribuito a renderla ancora più significativa.

«Mi fa particolarmente piacere poter condividere questo appuntamento alla Camera dei Deputati. La partecipazione registrata fin dalle prime ore, con tutti i posti disponibili esauriti già a soli due giorni dall’annuncio, è motivo di grande soddisfazione ed emozione. È un segnale di attenzione verso i temi affrontati nel volume, ma anche qualcosa che va oltre il loro indubbio valore e la loro attualità: è il riconoscimento del valore dell’amicizia, delle relazioni umane e della stima costruite in questi anni di impegno politico e istituzionale. A tutte le persone che hanno manifestato interesse e a quanti saranno presenti il prossimo 16 dicembre va il mio più sincero ringraziamento».

Bevacqua ha infine anticipato che i dettagli dell’iniziativa e il programma della presentazione saranno resi noti nei prossimi giorni.