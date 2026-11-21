«Quale intelligenza per la sanità digitale?». Con questa domanda si è aperto ieri a Roma al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum, il convegno promosso da SIMEDI, la Società Italiana di Medicina Digitale.

Ad aprire i lavori sono stati Giovanni Bisignani, cardiologo calabrese, primario emerito dell’ASP di Cosenza e vicepresidente della Società Italiana di Medicina Digitale (SIMEDI), e Fabrizio Ammirati, presidente della società scientifica promotrice dell’incontro. La giornata ha riunito competenze cliniche, istituzionali e organizzative attorno a un problema comune agli ambulatori e agli ospedali: come utilizzare le informazioni raccolte dagli strumenti digitali per prendersi cura del singolo paziente.

Bisignani ha riassunto la sfida in tre parole. La prima è dato: «Senza dati clinici di qualità e un Fascicolo Sanitario Elettronico che funzioni, l’intelligenza artificiale non ha nulla su cui lavorare». La seconda è governo: «La tecnologia da sola non basta. Servono regole, modelli organizzativi e collaborazione tra aziende sanitarie, industria, farmacie e professionisti». La terza è persona: «Il digitale funziona solo quando avvicina il paziente invece di allontanarlo». Ci serve un’intelligenza alleata: quella artificiale elabora, quella umana comprende e cura ».

Dopo i saluti del Ministro della Sanità e del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità è intervenuta l’on. Simona Loizzo, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sanità Digitale e le Terapie Digitali che ha fatto una panoramica del lavoro e dei progetti che sotto la sua guida si sono svolti,: Frai tanti relatori Claudio e Jacopo Cricelli, e Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero della Regione Calabria che ha illustrato l’architettura del Fascicolo Sanitario Elettronico al servizio dell’intelligenza artificiale e della telemedicina ed I passi che in questo settore ha svolto la calabria

Momento centrale della giornata è stata la lectio magistralis di S.E. Mons. Francesco Savino, vicepresidente della CEI e vescovo di Cassano all’Jonio, dedicata all’umanizzazione delle cure nell’era digitale e introdotta da Massimo Massetti del Policlinico Gemelli.

La tavola rotonda sulla governance della transizione digitale ha messo a confronto Gennaro Sosto (Direttore ASL Salerno), Guido Beccagutti (Confindustria Dispositivi Medici), Giuseppe Guaglianone (Presidente Ordine dei Farmacisti di Roma) e Angelo Barbato (Direttore sanitario ASL Rieti). La terza sessione ha presentato esperienze concrete : il Video Check Up in ambulatorio, il braccialetto multisensore, una piattaforma digitale per lo scompenso cardiaco e gli strumenti per connettere la rete di cura.

Nella sessione conclusiva «Uno sguardo sul futuro». con Franco Bruno si è discusso delle ragioni di una legge sulle terapie digitali. Con Luigi Bertinato, il tema dell’«ospedale liquido» ha riportato il confronto sul confine tra ospedale e territorio.

«Questa alleanza tra intelligenza artificiale e intelligenza umana esiste già – ha concluso Bisignani – nei dati, nelle regole e soprattutto nelle esperienze al servizio della persona. SIMEDI continuerà a lavorare perché cresca, anche attraverso la formazione dei professionisti».