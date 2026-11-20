Un importante riconoscimento nazionale per una giovane laureata del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università della Calabria. Maria Stefania Riccardi, laureata magistrale in Finance and Insurance, è stata selezionata tra i Top Graduate 2026 di Forbes Italia, il progetto che premia le migliori 100 tesi di laurea a livello nazionale per originalità, rilevanza, rigore scientifico, applicabilità e chiarezza espositiva.

Il riconoscimento è stato consegnato il 16 novembre 2026 a Milano, presso il Duomo Space di Palazzo Martini, nell’ambito dell’iniziativa promossa da Next Leaders powered by Forbes Italia, dedicata alla valorizzazione dei giovani talenti universitari.

Tra le 100 tesi premiate, suddivise in sei aree tematiche, 25 appartengono alla categoria Finanza e Banche, nella quale è stato selezionato il lavoro di Maria Stefania Riccardi. La valutazione è stata effettuata da un comitato composto da rappresentanti di Forbes Italia, delle aziende partner e della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

La ricerca premiata

La tesi di Maria Stefania Riccardi, dal titolo “The moderating role of ownership structure on the leverage-performance relationship: A meta-analytic review”, affronta un tema centrale negli studi di finanza aziendale: il rapporto tra indebitamento e risultati economici delle imprese. La ricerca approfondisce, in particolare, il ruolo della struttura proprietaria nel modificare tale relazione. Attraverso una meta-analisi, il lavoro esamina l’influenza di tre fattori: la concentrazione della proprietà, la partecipazione dei manager al capitale aziendale e il contesto istituzionale in cui operano le imprese. Si tratta di una questione di particolare interesse per comprendere come le scelte di finanziamento delle imprese interagiscano con i loro assetti proprietari e di governance. L’approccio meta-analitico consente di esaminare in modo sistematico le evidenze prodotte dalla letteratura scientifica, contribuendo a una lettura più articolata del rapporto tra struttura finanziaria e performance aziendale.

Un riconoscimento per la formazione del DESF

Maria Stefania Riccardi ha conseguito la laurea magistrale in Finance and Insurance il 18 settembre 2026, con lode e menzione. A distanza di appena due mesi ha ricevuto il riconoscimento nazionale, in una giornata per lei ancora più speciale: quella del suo ventitreesimo compleanno. Il risultato è motivo di particolare soddisfazione per il DESF e per il corso di laurea magistrale in Finance and Insurance, coordinato dal Prof. Domenico De Giovanni. Il corso si caratterizza per una formazione avanzata nelle discipline finanziarie, assicurative e quantitative, con l’obiettivo di sviluppare competenze analitiche e metodologiche utilizzabili sia nella ricerca sia nelle professioni della finanza e delle assicurazioni. Il riconoscimento ottenuto da Maria Stefania valorizza il percorso formativo del corso di laurea e il lavoro svolto dal corpo docente, confermando l’importanza di una preparazione solida, capace di coniugare conoscenze teoriche, strumenti quantitativi e capacità autonome di ricerca.

Il successo della giovane laureata testimonia inoltre il valore della tesi magistrale come momento di formazione avanzata, nel quale le competenze acquisite durante gli studi vengono applicate all’analisi rigorosa di problemi economici e finanziari.

Per il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania”, il premio rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare il talento delle proprie studentesse e dei propri studenti e per rafforzare il legame tra formazione universitaria, ricerca e opportunità professionali. Il progetto Top Graduate si propone infatti di avvicinare il mondo universitario a quello delle imprese e delle istituzioni, offrendo visibilità ai lavori di ricerca più meritevoli e occasioni di confronto con il mondo professionale.