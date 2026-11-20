“Voglio ringraziare il presidente Angelo Binaghi. Credo che tra quelli che governano lo sport in Italia, lui in qualche modo, sia il Sinner per quello che è riuscito a fare nella sua federazione.

Anche grazie a Sinner, ma soprattutto per la capacità che ha avuto di fare del tennis un volano di attenzione, di interesse e anche di marketing territoriale.

Anche per questo abbiamo voluto fortemente organizzare NextGen a Reggio Calabria: riteniamo che attraverso il tennis si possano conoscere posti straordinari, come quelli che conosceranno i 45 Paesi collegati all’inizio di dicembre”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo, presso la sala conferenze dell’Inalpi Arena di Torino, alla conferenza stampa di presentazione delle Next Gen ATP Finals 2026 di Reggio Calabria.

“Il Piemonte è la regione del presente del tennis, mi complimento con Alberto Cirio, ma noi ci candidiamo ad essere la regione del futuro. Ospiteremo i migliori giovani giocatori del mondo, tra i quali ci sono due italiani, entrambi meridionali: Federico Cinà e Pierluigi Basile.

Faremo vedere una regione che sta crescendo. Secondo Banca d’Italia è la regione che è cresciuta di più nel 2025, qualche giorno fa sempre Banca d’Italia ha detto che è la regione che è cresciuta di più nei primi sei mesi del 2026, ha tre aeroporti, è una regione che contrariamente a quello che si pensa è molto connessa, sta avendo uno sviluppo turistico importante, e iniziative come queste devono servire a creare marketing territoriale e a far crescere lo sviluppo del territorio attraverso la conoscenza del territorio”.