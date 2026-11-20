«Sulla norma spalma crediti Superbonus servono correttivi. Non si possono cambiare le regole in corsa mettendo in difficoltà le imprese che su quei crediti hanno già fatto affidamento». È quanto afferma Luigi Alfieri, presidente di Ance Catanzaro.

Per i costruttori catanzarese, la misura – contenuta nella Legge di Bilancio 2027 – penalizza in particolar modo le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e ricevuto i crediti d’imposta come pagamento dei lavori che sono stati già eseguiti e per cui sono stati pagati fornitori e dipendenti. Vengono così colpiti i comportamenti più virtuosi degli operatori che non hanno messo in circolazione crediti d’imposta e che, nel 2027, rischiano uno squilibrio finanziario non preventivato per il pagamento delle imposte e dei contributi non più compensabili.

«Sottrarre liquidità alle imprese in un contesto economico e finanziario difficile, segnato dal caro energia e dal caro materiali, significa condannare alla chiusura chi crea occupazione e sostiene l’economia dei territori», aggiunge ancora il presidente di Ance Catanzaro che ribadisce: «Facciamo appello a tutte le forze politiche del territorio affinché in sede di conversione parlamentare si trovi una soluzione per salvaguardare le imprese e quindi la crescita del territorio».