Enzo Gragnaniello arriva per la prima volta al MusicAMA Calabria, portando sul palcoscenico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme un progetto che intreccia musica, poesia e teatro. Domenica 22 novembre, alle ore 21, nell’ambito della 49ª edizione del Festival promosso da AMA Calabria, il cantautore napoletano sarà protagonista di Anime in tempesta – In viaggio coi poeti, insieme al Solis String Quartet e a Stefano Valanzuolo, autore del testo teatrale e voce recitante dello spettacolo.

Nato da un’idea del Solis String Quartet, Anime in tempesta prende forma attorno alle canzoni di alcuni tra i più importanti autori della scena musicale internazionale, da Leonard Cohen a Tom Waits, da Jacques Brel a Lou Reed, fino a Paul Simon e Nick Cave. Un repertorio che supera i confini geografici e linguistici, affidando alla voce intensa e riconoscibile di Gragnaniello il compito di restituire, in italiano, la forza poetica e musicale di composizioni che hanno attraversato generazioni.

Non si tratta, tuttavia, di un semplice concerto di reinterpretazioni. Lo spettacolo è costruito come un racconto teatrale nel quale le canzoni si alternano alle parole di Stefano Valanzuolo, dando vita a una narrazione che accompagna il pubblico attraverso storie, suggestioni e riflessioni legate all’universo dei grandi cantautori. Il testo originale, scritto appositamente per il progetto, tiene insieme i diversi momenti musicali, mentre la voce recitante di Valanzuolo diventa parte integrante della rappresentazione.

A caratterizzare questa produzione è soprattutto l’incontro tra la personalità artistica di Enzo Gragnaniello e le sonorità del Solis String Quartet, formazione composta da Vincenzo Di Donna e Luigi De Maio ai violini, Gerardo Morrone alla viola e Antonio Di Francia al violoncello. Gli arrangiamenti, curati dallo stesso Di Francia, valorizzano le possibilità espressive degli archi, mentre gli adattamenti dei testi musicali di Gragnaniello conferiscono ai brani una nuova identità interpretativa.

Il programma comprende alcuni dei brani più conosciuti del repertorio internazionale, tra cui Perfect Day di Lou Reed, The Sound of Silence di Paul Simon, Dance Me to the End of Love di Leonard Cohen e Riders on the Storm dei Doors. Non mancheranno La canzone dei vecchi amanti di Jacques Brel, Torno al Sud di Astor Piazzolla e Grazie alla vita di Violeta Parra, insieme a Vasame di Gragnaniello e MozarTango del Solis String Quartet.

L’elemento che accomuna queste composizioni è il valore della parola, capace di conservare la propria forza anche con l’utilizzo di una lingua differente. La scelta di proporre i testi in italiano, infatti, consente di avvicinare il pubblico al significato delle canzoni, senza rinunciare alla loro identità musicale.

Con Anime in tempesta, AMA Calabria arricchisce la 49ª edizione del Festival con una produzione nella quale la musica degli archi, la voce del cantautore e la parola teatrale concorrono alla costruzione di un’unica rappresentazione.