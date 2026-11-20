«È necessario colmare al più presto il divario tra l’adozione formale degli indirizzi normativi e la loro concreta applicazione sul territorio: i giovani diplomati degli indirizzi socio-sanitari non possono continuare a sostenere percorsi ordinari da mille ore quando esistono già i presupposti per attivare corsi abbreviati e integrativi, così come è urgente avviare la programmazione per il profilo di Assistente Infermiere per dare respiro alle nostre strutture sanitarie».

Lo dichiara Francesco De Cicco, capogruppo di Democratici Progressisti Meridionalisti (DPM) in Consiglio regionale, a margine della presentazione di una mozione ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento interno, depositata il 18 novembre scorso, volta a impegnare la Giunta regionale su due fronti ritenuti prioritari per la formazione e la sanità calabrese.

«Con le deliberazioni n. 348 del 25 giugno 2026 e n. 403 del 21 luglio 2026 – spiega De Cicco – la Regione Calabria ha recepito i quadri nazionali in materia di formazione di base per Operatore Socio-Sanitario (OSS) e riconoscimento dei crediti formativi per chi possiede titoli di studio a indirizzo socio-sanitario». «Tuttavia – prosegue il capogruppo DPM – manca ancora la codifica e l’inserimento nel catalogo formativo regionale di un percorso integrativo o abbreviato ad hoc, indicativamente tra le 300 e le 400 ore, rivolto a chi ha conseguito il diploma con indirizzo “Servizi Sociali” o “Socio-Sanitario” (o “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”)».

Nella mozione viene evidenziato come altre realtà territoriali, tra cui la Regione Campania, abbiano già disciplinato la gestione dei crediti formativi prevedendo percorsi ridotti dedicati ai possessori di qualifiche o diplomi a indirizzo socio-sanitario. «In assenza di questo strumento in Calabria – sottolinea De Cicco – gli Enti di Formazione accreditati non possono iscrivere questi diplomati a percorsi ridotti e finiscono per indirizzarli verso i percorsi ordinari standard da mille ore complessive». «Ciò comporta un costo spesso superiore ai 2.100-2.300 euro a carico delle famiglie, rallenta l’ingresso nel mondo del lavoro e rischia di alimentare la cosiddetta “migrazione formativa” verso altre regioni, penalizzando i giovani e disincentivando la permanenza sul territorio».

Il secondo punto dell’iniziativa consiliare riguarda il nuovo profilo professionale dell’Assistente Infermiere, figura intermedia di supporto pensata per affiancare il personale infermieristico in una fase di forte carenza di figure ad elevata rilevanza sociale. «Sebbene i quadri normativi nazionali risultino formalmente recepiti – osserva De Cicco – in Calabria manca ancora uno studio programmatico e un calendario attuativo per i corsi di specializzazione rivolti agli OSS già in possesso del titolo».

Con la mozione depositata, consultabile sul sito www.dpmitalia.it, si chiede dunque alla Giunta regionale di emanare un decreto attuativo o una direttiva esplicita per istituire e codificare nel Catalogo Formativo regionale il “Corso OSS Abbreviato / Integrativo” (da 300/400 ore) per i diplomati degli istituti professionali a indirizzo socio-sanitario, e contestualmente di attivare tavoli tecnici e la programmazione didattico-formativa per il profilo di Assistente Infermiere. «Si tratta di interventi indispensabili – conclude Francesco De Cicco – per dare sollievo alla gravissima carenza di personale delle strutture sanitarie calabresi e, in particolare, dell’Azienda Ospedaliera “Annunziata” e dell’ASP di Cosenza».