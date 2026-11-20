Il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, ha depositato un’interrogazione sulla gestione dell’acqua e dell’energia della Sila e annuncia una mozione per costituire una società energetica regionale a maggioranza pubblica, in vista della scadenza della concessione idroelettrica il 31 dicembre 2029.

«A Forza Italia diamo il benvenuto nella battaglia per l’acqua della Sila», dice Bruno, replicando ad Antonello Talerico. Il consigliere chiama in causa la Giunta Occhiuto, che a suo giudizio dispone già degli strumenti per intervenire.

«Siamo consapevoli che l’idroelettrico è essenziale per la tenuta del sistema energetico nazionale. Nessuno vuole spegnere le centrali. Ma la Calabria produce più del doppio dell’energia elettrica che consuma: secondo i dati Terna, circa 13.800 gigawattora contro 6.000 richiesti. Esportiamo energia e acqua e restiamo una delle regioni più povere del Paese. Intanto Crotone resta a secco a ogni autunno e gli agricoltori della fascia ionica, compresi quelli del Catanzarese, aspettano i rilasci come una concessione».

«La legge regionale 5 del 2021 obbliga il concessionario a consegnare la relazione di fine concessione quattro anni prima della scadenza, quindi entro il 31 dicembre 2025. Obbliga la Giunta a valutare l’interesse pubblico prevalente prima di qualsiasi gara e a riferire al Consiglio ogni due anni. Con l’interrogazione chiediamo se tutto questo è stato fatto, quanto la Regione ha incassato tra canoni ed energia gratuita, e quanto ha pagato ad A2A per avere la propria acqua».

«Il centrodestra ha anche un problema di coerenza. Nel 2025 ha approvato, con i due terzi del Consiglio, l’Agenzia regionale per l’energia, una proposta che portava anche la firma di un consigliere d’opposizione come Antonio Lo Schiavo. Non l’ha mai fatta partire. Un anno dopo l’ha cancellata con un emendamento nella legge omnibus, senza passare dalla commissione, mentre il gas raddoppiava e le bollette crescevano. Chi oggi chiede gruppi di lavoro e tavoli permanenti ha smontato l’unico strumento che la Regione aveva».

«La nostra proposta è concreta. La legge regionale 5 del 2021, agli articoli 8 e 21, già consente alla Regione di costituire una società mista, con un socio privato scelto con gara, per gestire le grandi derivazioni. Noi chiediamo che la maggioranza resti pubblica. La Calabria deve costruire la propria A2A: una società energetica regionale a controllo pubblico, guidata da manager scelti con selezione pubblica e ascoltati dal Consiglio prima della nomina. Deve essere pronta a concorrere per la Sila nel 2029 e a gestire l’energia gratuita che la legge ci riconosce, a beneficio di famiglie, imprese e del servizio idrico. Accanto all’idroelettrico, deve investire anche nelle altre fonti pulite e rinnovabili, come l’eolico e le biomasse. Presenteremo una mozione e chiederemo a Forza Italia di firmarla. Se Talerico fa sul serio, il suo partito ha i numeri per approvarla domani», conclude Bruno.