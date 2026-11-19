“L’approvazione delle graduatorie regionali dell’Avviso pubblico del 16 febbraio 2026 per il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nelle aree produttive della ZES Unica rappresenta un passo concreto per rafforzare le condizioni operative delle imprese e sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo del Mezzogiorno”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra, con riferimento all’approvazione e pubblicazione da parte del Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio delle graduatorie regionali dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di Piani per gli insediamenti produttivi (PIP) e ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Sono 83 gli interventi ammessi a finanziamento, per un totale di 285 milioni di euro, a valere sulle risorse assegnate dalla delibera CIPESS n. 81 del 2024.

Le risorse consentiranno di realizzare opere per migliorare la viabilità, l’accessibilità, le infrastrutture e i servizi pubblici nelle aree industriali, produttive e artigianali della ZES Unica Mezzogiorno.