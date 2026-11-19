Sanità, associazioni di categoria in stato di agitazione: «La riforma Draghi apre la strada ai fondi d’investimento e alle grandi concentrazioni societarie e finanziarie sovranazionali». A rischio imprese italiane, Terzo settore, posti di lavoro e tenuta del sistema sanitario e sociosanitario. Appello al Governo e al Parlamento per salvaguardare il pluralismo dell’offerta sanitaria e la continuità delle cure.

La riforma introdotta dal Governo Draghi rischia di destabilizzare il sistema sanitario e sociosanitario. Il correttivo presentato dalla maggioranza restituisce centralità alla qualità delle cure, alla continuità assistenziale e alla tutela dell’intero tessuto imprenditoriale sanitario e sociosanitario italiano, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, alle cooperative sociali e agli enti non profit, compresi quelli di ispirazione religiosa.

Le associazioni promotrici

A sostegno degli emendamenti alla legge annuale per il mercato e la concorrenza interviene un ampio fronte di organizzazioni rappresentative della sanità privata accreditata e del comparto sociosanitario italiano: CONF SALUTE Healthcare -Nazionale, UNEBA – Nazionale, ACOP – Nazionale, ConfSalute Confcommercio Salute Sanità e Cura – Nazionale, Federazione Sanitá della Confederazione ASSO – Nazionale, FEDER SBV – Nazionale, UAP – Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, FENASCOP – Nazionale, CONFSALUTE ACOP – Nazionale, ARIS – Nazionale, ANFAS – Nazionale, URIPA – Nazionale, AGCI – Nazionale, ANSDIPP – Nazionale, CONF SALUTE Healthcare Sicilia, Unindustria Sanità Lazio, Comparto regionale sociosanitario di Confindustria Sicilia, Confindustria Puglia, Confindustria sanità Sardegna, Confindustria medio adriatico sezione sanità, Confindustria sanità Marche, Confindustria Puglia, Confindustria sanità Campania, Unindustria sanità Calabria, AIOP – Sicilia, ACOP – Sicilia, CIMEST – Sicilia, AIOP – Puglia, AIOP – Calabria, AIOP – Abruzzo, AGCI – Sicilia, URIPA Veneto, SAMOT ETS., Confindustria sezione sanità Catania, Confederazione Cifa Trapani.

Un sistema che, secondo i dati delle organizzazioni e le stime dei comparti rappresentati, esprime una rete di almeno 17.000 strutture e presidi sanitari e sociosanitari tra sanitario ospedaliero/ospedali, cliniche, poliambulatori, ambulatori, rsa, cta, ex art 26, centri diurni, laboratori analisi e laboratori di diagnostica per immagini, 150.000 posti letto ospedalieri e residenziali, più di 150 milioni di prestazioni annue. Una rappresentanza di rilevante peso economico, occupazionale e assistenziale che richiama l’attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di salvaguardare il pluralismo imprenditoriale e sociale, i posti di lavoro e la continuità delle cure.

Le associazioni di categoria rappresentative del settore sanitario e sociosanitario privato accreditato esprimono pieno sostegno all’emendamento presentato dalla maggioranza parlamentare nell’ambito dell’esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.

Si tratta di un intervento correttivo necessario rispetto a una riforma profondamente sbagliata, introdotta durante il Governo Draghi con la legge n. 118 del 2022, che ha esteso al sistema sanitario e sociosanitario una logica di competizione periodica incompatibile con le peculiarità dell’assistenza sanitaria.

È opportuno ricordare che la direttiva europea 2006/123/CE, nota come direttiva Bolkestein, esclude espressamente i servizi sanitari e sociosanitari dal proprio ambito di applicazione. Una scelta non casuale, che riconosce la specificità di un settore nel quale la tutela della salute, la sicurezza dei pazienti e la continuità delle cure non possono essere subordinate alle ordinarie